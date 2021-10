Da Janni Spies lørdag gæstede Dennis Knudsens barnedåb for sønnen Noah, fik hun ikke kun lejlighed til at hygge sig med kendisfrisørens to børn.

Barnedåben gav også den kendte Spies-arving mulighed for at øve sig på noget, hun kommer til at praktisere en del fremover – nemlig at håndtere små størrelser.

Der er nemlig en familieforøgelse på vej i familien Spies/Kjær.

Jannie Spies’ datter, 32-årige Michala Brylov – som tidligere hed Michala Kjær, og som Janni Spies har fra sit ægteskab med sin eksmand, rigmanden Christian Kjær – er højgravid.

Dennis Knudsen havde sin bror, Dion, og deres mor, Mona, med til dåben lørdag.

Dermed har 59-årige Janni Spies udsigt til at blive mormor for første gang om seks-syv uger.

»Jeg har det så fint. Jeg glæder mig rigtig meget,« sagde Janni Spies, da B.T. mødte hende ved barnedåben.

Det lille nye familiemedlem bliver en dreng, og faderen er Michael Brylovs mand, den tidligere realitystjerne Patrick Brylov.

»Jeg har øvet mig lidt på Lukas (Dennis Knudsens toårige søn, red) på at være mormor,« grinte Janni Spies, hvorefter Dennis Knudsens bror, Dion Knudsen, der stod ved siden af hende, brød ind:

»Janni bliver en helt fantastisk mormor. Den måde, hun er over for Lukas på, er helt fantastisk. Og den måde, hun er overfor Noah på, er helt fantastisk. Så hun er den fødte mormor,« lød det fra Dion Knudsen.

Janni Spies har været gode venner med Dennis Knudsen gennem mange år, og hun var også med, da Knudsens ældste søn, Lukas, blev døbt for to år siden.

»Jeg glæder mig så meget til i dag. Det er en stor dag, og jeg var der også til Lukas’ barnedåb. Jeg holder jo meget af den familie,« siger hun.

Mens Janni Spies kan glæde sig på både Dennis Knudsens vegne og på sin datters, så er der lidt mindre at glæde sig over, når det kommer til hendes eget kærlighedsliv.

Dennis Knudsen med sin lille søn på armen.

Gennem seks år har hun dannet par med den knap 20 år yngre brasilianer Roberto.

Parret sås i forvejen sjældent, da Roberto som brasiliansk statsborger kun må opholde sig inden for Europas grænser i en begrænset periode hvert år.

Og det er grundet corona kun blevet værre, hvilket har betydet, at Janni Spies ikke har set sin kæreste siden marts 2020.

»Min kæreste, det er jo et langdistanceforhold,« siger Janni Spies og fortæller, at hun stadig ikke har set Roberto, og at hun savner ham:

»Det gør man, når man ikke kan se ham. Men det er et vilkår, og det lærer man også at leve med«.

Er der udsigt til, at I skal ses snart?

»Ikke lige nu, og hvis der var, så er det ikke noget, jeg deler med nogen,« lyder det fra Janni Spies, hvorefter Dion Knudsen endnu en gang bryder ind:

»Men han er den bedste kæreste til hende,« siger han.