Julen er hjerternes fest og er dermed en vaskeægte god årsag til et tilbageblik på tidligere minder. Derfor har B.T. ringet rundt til en række kendte for at høre, hvad de har af sjove, skøre eller bizarre erindringer fra højtiden.

En af dem er Janni Ree, som bestemt ikke har haft heldet med sig, når det kommer til at holde juleaften.

Den 50-årige realitypersonlighed har således utallige historier om, hvordan den festlige aften er gået totalt galt.

En af de værste juleaftener, fortæller hun, fandt sted i slutningen af 90'erne, da Janni Ree var gift med Kim Holmgaard Christensen. De to boede på daværende tidspunkt i USA med deres to små børn på dengang et og tre år.

»Vi skulle flyve til Hawaii om morgenen juleaften, fordi vi ville holde jul på Hawaii, men flyveren gik i stykker, så vi endte med at måtte holde juleaften i flyveren,« fortæller Janni Ree og fortsætter:

»Det var virkelig en frygtelig juleaften. Vi endte med at måtte sidde i flyveren fra om morgenen til sen aften. Det er en af de værste juleaftener i mit liv. Og da vi så endelig kom frem, var min kuffert væk, så jeg måtte rende rundt i det samme tøj i flere dage.«

Den uheldige Hawaii-ferie er som nævnt bestemt ikke den eneste uheldige oplevelse, Janni Ree har haft med juleaftener.

Få år efter, da hun og Kim Holmgaard Christensen var flyttet hjem til Danmark, formåede Janni Ree at redde sig en maveforgiftning på den store dag.

Arkivfoto af Janni Ree og hendes nuværende ægtemand, forretningsmanden Karsten Ree. Foto: Claus Bech Vis mere Arkivfoto af Janni Ree og hendes nuværende ægtemand, forretningsmanden Karsten Ree. Foto: Claus Bech

»Jeg havde været ude aftenen før, så jeg troede i første omgang, at jeg bare havde fået for meget at drikke, men jeg blev ved med at kaste op og have ondt i maven,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg kravlede rundt og kunne ikke engang spise med ved julebordet, fordi jeg skulle kaste op hele tiden. Det var helt forfærdeligt, og jeg var så ked af det, for jeg elsker juleaften.«

Heldigvis har Janni Ree også gode minder fra juleaften. Det sjoveste minde, hun har, stammer fra for få år siden, hvor hendes nuværende ægtemand, Karsten Ree, havde klædt sig ud som julemanden.

Han havde hele kostumet på, så du kan nok forestille dig, hvordan han så ud, griner Janni Ree og fortæller videre:

»Han kommer så kørende ind på en lille børnemotorcykel, der er alt for lille til ham, og alle – børn som voksne – står og kigger, men da han råber 'ho ho ho', glider han i sneen og styrter, mens skægget falder af, og vi alle står målløse tilbage. Det var det sjoveste nogensinde,« siger Janni Ree, der optog hele seancen i en video, som du kan se herunder: