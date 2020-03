Janni og Nathalie har et skønt mor-datter-forhold, men der er ét punkt, hvor de ikke er ens.

Janni Ree har et fantastisk forhold til sin datter Nathalie Mathorne. Det vil følgere af Janni og seere af ‘Forsidefruer’ og streaming-programmet ‘Divaer på discount’ vide, da man især i sidstnævnte program lærte Nathalie og hendes forhold til sin mor Janni Ree bedre at kende.

De to har et meget ærligt og humoristisk forhold, og Janni er ikke bleg for at dele private intime ting med sin datter. Det kom sig eksempelvis til udtryk i ‘Divaer på discount’, hvor Janni afslører, at hende og Karsten beundrer hinandens afføring.

Ovenstående er én af grundende til, at Nathalie ikke ønsker sin mor med til fødslen af sit kommende barn til september.

»Hvis det stod til min mor, var hun med til alle scanninger og fødslen, men der må det blive et stort nej fra min side. Hun ville gøre mig både bange og få mig til at grine på de forkerte tidspunkter,« fortæller Nathalie til Realityportalen.

Nathalie har ikke arvet sin mors behov for at dele intime oplevelser.

»Derudover er det en meget følsom og intim situation, så det bliver kun min mand, der skal med til fødslen, og ingen andre«.

Afslører kønnet

I går aftes afslørede Nathalie på sin Instagram, at hun venter en lille dreng, og herefter gik der ikke mange minutter, før Janni også kunne prale af den nyhed.

»Jeg skal være mormor til en lille dreng. Det er simpelthen så fantastisk, og jeg kan ikke vente,« skriver Janni på Instagram.

Vi kan nu afsløre, at vi skal have en lille dreng Vi kan slet ikke vente med at møde ham

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.