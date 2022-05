Janni Ree gik på weekend med en ekstra sød nyhed.

Hun er nemlig blevet mormor for anden gang, da hendes datter Nathalie Mathorne Jakobsen fredag er nedkommet med endnu en søn.

»Jeg er blevet beriget med endnu et barnebarn i går. Jeg føler mig som verdens heldigste,« skriver Janni Ree på Instagram.

Her viser hun stolt sine to børnebørn frem, og afslører at halvandet år gamle Huberts nyfødte lillebror har fået navnet Helmer.

Også mor Nathalie deler den glædelige nyhed på sine sociale medier.

»Velkommen til familien lille Helmer. Hubert er en meget stolt storebror,« skriver den 26-årige andengangsmor.

Janni Ree blev dermed bedstemor for fjerde gang, da hun også har to børnebørn på sin søn Victors side.

»Jeg er så stolt, et stort tillykke til jer,« har Janni Ree kommenteret på datterens opslag, hvor hun også roser den »smukke, lille familie«, der også består af far Mads Jakobsen, som Nathalie Mathorne blev gift med tilbage i 2018.