Vaginal opstramning. Brazilian Butt Lift. Det er blot to af de kosmetiske indgreb, som fans af realityserien ‘Forsidefruer’ for nylig har fået intimt indblik i.

»Det er fantastisk. Jeg kan kun anbefale det,« lyder det fra Janni Ree, som - når det kommer til den slags - er fuldstændig uden filter og gerne lægger sig på briksen med kameraer på tæt hold.

»Jeg elsker at være foregangskvinde for de andre,« siger hun om programmets øvrige forsidefruer, der bl.a. tæller Amalie Szigethy og Tina Lund.

Er man ikke så velbevandret i skønhedsverdenen, kommer en kort forklaring her:

Brazilian Butt Lift går ud på at få lavet en fyldigere bagdel, hvilket sker ved at fjerne fedt andre steder på kroppen og bruge det til at forme bagpartiet.

At resultatet er vellykket, viste hun midt i april på det sociale medie Instagram. ‘Savner sol og varme, så jeg kan lufte min nye bagdel,” skrev hun midt i april under et foto af sig selv i bikini.

Vaginal opstramning derimod siger måske mere sig selv og foregår ved at opvarme hud, muskler og nerver i området, hvorved det trækker sig sammen.

»Men det er ikke fordi jeg var slap eller noget,« understreger Janni Ree med et smil. »For mig handler det om at forebygge. Ligesom collagen ansigtsbehandlinger og tuttelut gør det.«

Janni Ree er fra naturens hånd udstyret med gode gener, men lægger ikke skjul på, at hun gerne bruger kosmetiske indgreb for at holdepå formerne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Janni Ree er fra naturens hånd udstyret med gode gener, men lægger ikke skjul på, at hun gerne bruger kosmetiske indgreb for at holdepå formerne. Foto: Bax Lindhardt

»For mig er det ikke grænseoverskridende at få lavet den slags. I USA går de ind og får det lavet i frokostpausen, og jeg kan ikke se, at der er noget galt i at invitere tv med indenfor.«

»Folk får gladelig lavet nye bryster på tv, så hvorfor må folk ikke se det andet?« lyder hendes svar til dem, der måtte rynke på næsen over det.

Når der kommer til gener, lægger 50-årige Janni Ree ikke skjul på, at hun er født under en heldig stjerne og ligesom såvel sin søster som mor udstyret med et udseende, der ikke ældes synderligt.

Men det er ikke ensbetydende med, at hun blot sætter sig ned og afventer naturens orden.

Jeg skal bare være lammet i panden Janni Ree om at få botox i panden

»Vi er ikke ude i klemmer i nakken eller noget. Ansigtsløft har jeg ikke behov for,« griner hun.

»Men jeg får behandling med lækre frugtsyrer. Og som alle andre - næsten i hvert fald - får jeg botox ved øjnene og i panden,« fortæller Janni Ree, som har en helt særlig grund til at få sprøjtet botox i panden.

»Al min mimik sidder i panden, og derfor fik jeg altid spændingshovedpine, indtil jeg som 33-34 årig prøvede botox. Det hjalp,« forklarer hun om behandlingerne, der har stået på siden.

»Så hvis jeg begynder at kunne bevæge panden, så ved jeg, at det er tid til en ny behandling. For jeg skal bare være lammet i panden. Helt lammet,« griner hun.

Karsten Ree forstår ikke helt sin kone, når det kommer til kosmetiske indgreb, men har dog selv for nylig fået lavet sine øjne. Vis mere Karsten Ree forstår ikke helt sin kone, når det kommer til kosmetiske indgreb, men har dog selv for nylig fået lavet sine øjne.

At Karsten Ree ikke helt forstår, hvad det skal gøre godt for, er hun ikke i tvivl om.

»Han fatter det ikke. ‘Jeg synes, du er fin’, siger han. For ham gjorde det ingen forskel, om mit hår var leverpostejfarvet,« siger Janni Ree om sin mand, der ikke går specielt meget op i sit udseende.

»Da jeg mødte ham, var den helt gal. Det var simpelthen det værste tøj nord for alperne,« griner hun med himmelvendte øjne.

»Men han er heldigvis blevet lidt mere forfængelig med tøjet. Og har lige fået ordnet øjne. Det har virkelig pyntet og han er glad for det. Så noget har han da lært.«