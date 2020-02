Janni Ree er en del af gruppen i det populære realityprogram 'Fosidefruer', og hun har overvejende gode ting at sige om det.

Der er dog også situationer, som bliver mere ubehagelige, når de bliver fanget på kamera.

En af de situationer, som Janni Ree ville ønske, hun ikke havde behøvet at gå igennem, mens kameraerne filmede, var aflivningen af hendes hund, fortalte hun tirsdag på pressemødet for den nye sæson.

»Én ting er at skulle sige farvel til sin elskede hund, men at gøre det på åben skærm, det var nok det mest forfærdelige, jeg nogensinde har gjort i tv-branchen.«

Det var hunden Coco, som Ree har haft i 12 år, der ikke kunne mere og derfor skulle have en indsprøjtning af dyrlægen, fortæller hun.

Janni Ree fortæller, at hun havde haft en samtale med produktionsholdet.

Her snakkede de om, at det gav mening, at seerne kunne følge med, når der blev sagt et sidste farvel til den lille mops.

Hunden havde nemlig også været en del af Rees tidligere realityprogram 'Janni og Karsten', som handlede om hendes og ægtemandens liv sammen. Derfor blev det besluttet, at aflivningen skulle filmes.

Noget, som Janni Ree siger, hun ikke selv havde valgt.

»Det skulle filmes, at min elskede hund skulle aflives, at dyrlægen kom, at jeg sad med hende og hele snakken op til,« siger hun og forklarer videre, at hendes mands sygdomssituation ikke gjorde det nemmere.

» ... og Karsten, der selv var syg (han er ramt af kræft, red.), havde brækket armen og var blevet opereret i den. Han var helt vingeskudt,« lyder det fra Janni Ree.

Efter at have sagt farvel til mopsen Coco har hun fået en ny hund af samme race. Den hedder Cobra.

»Jeg er en mops-pige, så det er den race, jeg har,« forklarer hun.

Navnet Cobra stammer fra en af kendissens mands biler. Hun var nødt til at opkalde hunden efter racerbilen for at få lov til at få én mere.

Hun arbejder derfor også på at få en hunhund, som skal hedde Lola, der er navnet på en af de andre dyre racerbiler, Karsten Ree ejer.

»Det er sjovt, for selv om han modsætter sig at få flere hunde, så er det 'fars hund' mig her og 'fars hund' mig dér,« lyder det fra forsidefruen med et grin.