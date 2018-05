Realitystjernen Janni Ree, som er kendt fra 'Forsidefruer' og 'Divaer i junglen', er i dyb sorg.

Janni Ree mistede torsdag morgen sin 70-årige far Allan Thomsen. Han døde af kræft efter et længere sygdomsforløb. Det fortæller Janni Ree på sin blog.

»Min elskede far er gået bort. Han sov stille ind. Han tabte desværre kampen til kræft, men kæmpede til det sidste. Min far var elsket af alle, og han havde et hjerte af guld,« skriver Janni i sit blogindlæg.

‘Forsidefruen’ har i dyb sorg, for hele livet har hendes far fungeret som et fast anker for hende.

»Min far var en livsnyder, i ordets bogstaveligste betydning. Han elskede simpelthen livet, og alt hvad det indebar. Min far havde et humør og en glæde, som kun de færreste er i stand til at opretholde hele livet. Til det sidste var det humoristiske blink i øjet, og det giver mig styrke. Jeg er knust over at have mistet min elskede far, som hele mit liv har været mit faste anker,« skriver hun og fortsætter:

»Altid var du parat med en hjælpende hånd; altid et med varmt smil. Du var det menneske, jeg altid kunne stole på, og som var en far/morfar/oldefar, der var elsket og værdsat. Et unikt menneske var du, lavet af et helt specielt materiale. En stor personlighed, du vil altid være elsket og savnet.«

Du kan læse resten af Jannis indlæg her, hvor hun også har delt fine billeder af hende selv og hendes far.

Artiklen blev bragt samarbejde med Realityportalen.