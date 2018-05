Janni Rees far, 70-årige Allan Mathorne Thomsen, gik torsdag morgen bort efter et længere sygdomsforløb.

Det skriver den 48-årige realitystjerne på sin blog.

'Min elskede far er gået bort, han sov stille ind. Han tabte desværre kampen til kræft, men kæmpede til det sidste. Min far var elsket af alle, han havde et hjerte af guld.'

Allan Mathorne Thomsen levede i årevis med kræft i leveren - en sygdom som ifølge Janni Ree kunne være et resultat af, at hendes far i mange år have hang til alkohol - og i 2016 sagde lægerne, at der ikke var mere, de kunne gøre for ham.

Siden da har han kæmpet en brav kamp, men torsdag morgen slap kræfterne op.

'Jeg er knust over at have mistet min elskede far, som hele mit liv har været mit faste anker. Altid var du parat med en hjælpende hånd, altid et med varmt smil. Du var det menneske jeg altid kunne stole på og som var en far/morfar/oldefar, der var elsket og værdsat,' skriver hun i blogindlægget.

Janni Ree lader sammen med sin kræftsyge far Allan Mathorne Thomsen tilbage i 2012. Foto: Martin Sylvest Andersen Janni Ree lader sammen med sin kræftsyge far Allan Mathorne Thomsen tilbage i 2012. Foto: Martin Sylvest Andersen

Værdig død

På trods af at Janni Rees 70-årige far til sidst var så svag, at han ikke var til at komme i kontakt med, var familien hos ham på hospitalet.

»Han har ikke været til at komme i kontakt med de seneste tre dage, men hele familien var omkring ham. Vi spillede musik for ham, holdt ham i hånden og kyssede ham,« siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

I blogindlægget takker hun personalet på Bispebjerg hospital, hvor hendes far var indlagt, for at gøre alt, hvad de kunne for at give ham en værdig bortgang.

Det var en sygeplejerske, der sad hos Allan Mathorne Thomsen, da han åndede ud.

»Det er hårdt at se et menneske sådan. Jeg var der ikke. Jeg var der hele dagen i går og var taget hjem for at sove. Jeg har grædt hele natten. Det var en sygeplejerske hos ham, da han åndede ud. Sygeplejerskerne siger, at det er ret typisk, at de døende ikke vil give slip, når familien er der,« siger hun til mediet.