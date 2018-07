For Janni Ree, der er gift med milliardæren Karsten Ree, er det ikke vigtigt at have så meget plads, som parret har i deres palæ i Vedbæk.

Og særligt én ting irriterer hende ved at bo på den fashionable adresse Vedbæk Strandvej nord for København. Det fortæller hun i et interview i den nye udgave af ugebladet Hendes Verden.

»Det er efterhånden så offentligt, at folk holder udenfor og beder om en rundtur i huset. Vi er nødt til at holde porten lukket, for ellers kører folk bare herind. Jeg føler nærmest, det er et museum, for jeg bruger jo kun køkkenet og soveværelset. Jeg bliver ikke lykkeligere af at have så meget plads. Faktisk er jeg hunderæd for at være alene hjemme, så når jeg er det, burer jeg mig inde i soveværelset, hvor der er alarmer og sikkerhedsdøre,« siger hun til ugebladet.

Karsten og Janni Ree blev gift i 2015 - og ses her ombord på Karstens store yacht i Rungsted Havn. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Karsten og Janni Ree blev gift i 2015 - og ses her ombord på Karstens store yacht i Rungsted Havn. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Janni Ree fortæller også, at hun takket være sit 'overlevelses-gen' lærte at håndtere livet i en fængselscelle, da hun for nogle år siden afsonede sin dom på et år og tre måneders ubetinget fængsel for at franarre en ældre mand hans formue.