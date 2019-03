49-årige Janni Ree har i mange år måttet høre på beskyldninger om, at hun kun har giftet sig med den danske rigmand Karsten Ree for pengenes skyld.

Og selvom de efterhånden har dannet par i seks år, så tikker der stadig ubehagelige beskeder ind.

»En gang imellem kan der godt bippe en besked ind. Så sent som i går fik jeg en, hvor der stod: 'Du sidder bare og nasser på en gammel mand.' Jeg sletter det bare og tænker: 'Ja ja, du er ikke klogere.' For det gør jeg faktisk ikke,« siger Janni Ree til B.T.

73-årige Karsten Ree er offentligt kendt som en af Danmarks mest velhavende mænd med en formue på flere milliarder danske kroner.

Karsten og Janni Ree blev gift i 2015. Foto: Claus Bech Vis mere Karsten og Janni Ree blev gift i 2015. Foto: Claus Bech

Penge, der blandt andet er tjent på salget af Den blå avis, som i 2008 blev opkøbt af eBay.

Selvom Janni Ree teknisk set kunne leve resten af sit liv uden at røre en finger, så betyder det dog ifølge realitystjernen meget at have sine egne projekter og tjene egne penge.

»Det betyder meget for mig at tjene mine egne penge, og det betyder især noget, når man har hørt så meget for, at jeg bare har taget en rig, gammel mand, jeg sikkert sidder og nasser på,« siger Janni Ree og tilføjer:

»Så er det rigtig dejligt at kunne fortælle folk, at det gør jeg faktisk ikke. Jeg tjener mine egne penge, og hvis vi skal noget ekstraordinært, så er det mig, der betaler. Det er ikke ham,« griner realitystjernen, der torsdag er aktuel i femte sæson af 'Forsidefruerne' på TV3.

Janni Ree med de andre forsidefruer Jackie Navarro, Amalie Szigethy, Gunnvør Dalsgaard og Karina von d'Ahé. Foto: Nils Meilvang Vis mere Janni Ree med de andre forsidefruer Jackie Navarro, Amalie Szigethy, Gunnvør Dalsgaard og Karina von d'Ahé. Foto: Nils Meilvang

Janni Ree udgav i 2017 selvbiografien 'Golddigger I think not', og hun har før fortalt, hvordan Karsten Ree er den nærige i de tos forhold.

»Det er ham, der får dyre middage af mig. Jeg er hans sugarmama, for Karsten er jo nærig, så det er lige omvendt. Jeg kan godt lide at gå i seng om aftenen og vide, jeg tjener mine egne penge,« siger Janni Ree.

Da hun og Karsten Ree i 2015 blev gift på Rudersdal Rådhus, kunne B.T. afsløre, at der var indgået en ægtepagt mellem de to, der indebar 'fuldstændigt særeje'.

Det betyder, at Janni Ree ikke får del i Karsten Rees formue, såfremt parret bliver skilt.