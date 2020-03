Janni har det sidste halve år været igennem flere skønhedsindgreb. Nu kan hun nyde det færdige resultat.

‘Forsidefruer’-baben har på det seneste været igennem to forskellige skønhedsindgreb, der begge har krævet flere besøg hos de pågældende klinikker. Nu kan hun endelig nyde det færdige resultat.

Da alderen nu siger 50, mente Janni, at en vaginal opstramning kunne gavne hende. Den udføres ved hjælp af en ny teknologi i Danmark, som kun udbydes i en klinik i Hellerup. Metoden hedder ThermiVa, og her bliver hud, muskler og nerver i området opvarmet, hvilket får det til at regenerere.

»Jeg er meget tilfreds. Den har fået et meget ungdommeligt udseende, da den har trukket sig sammen. Man kan sammenligne det med en blomst,« siger Janni til Realityportalen, efter de tre behandlinger, som det anbefales for at få det bedste resultat.

»Det er en varmepind, der bruges, som kan blive op til 48 grader. Det gør hverken ondt eller brænder, men det er en mærkelig fornemmelse,« siger ‘Forsidefruen’ om behandlingen.

Hun havde Amalie med som en støtte ved sin side, hvilket altså vidner om, at de to virkelig har fundet hinanden igen og én gang for alle har lagt alle konflikter bag sig.

Amalie er ikke den eneste, som støtter Janni.

»Jeg tror, de andre fruer er glade. De siger: “Janni, du er sådan et forbillede for os”. Og Karsten er også glad. Men han syntes også, det var fint før,« griner Janni.

Endnu et numseløft

Udover at Janni har fået en opstramning forneden, så har hun for fem uger siden været igennem endnu et numseløft. At hendes Brazilian Butt Lift har været delt op i to operationer skyldes, at der kan være mere sikkerhed ved at sprøjte mindre fedt ind af gangen. Det kan desuden være lettere at forme bagdelen.

»Jeg har fået fjernet lidt på sidebenene og ført det ind øverst på numsen. Det er gået meget nemmere og mere smertefrit her anden gang. Første gang kunne jeg ikke sidde ned i seks uger, det kan jeg nu. Jeg kan også sagtens træne,« fortæller Jannie og tilføjer:

»Nu har jeg fået en lille talje, og det er blevet meget, meget fint. Jeg er glad for, at jeg lige gik ind en anden omgang.«

