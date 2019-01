Janni Ree er kendt fra den røde løber, hvor hun ofte er i store skrud og med fuld makeup. Men Janni Rees seneste opslag på Instagram adskiller sig markant.

Hun har nemlig delt et billede uden makeup, hvor hun lige var stået ud af sengen. For Janni Ree var det 'lidt grænseoverskridende' at gøre.

»Det er lidt grænseoverskridende at dele et billede, men på den anden side ligner jeg nok alle andre uden makeup. Jeg kan godt lide at være neutral,« siger 48-årige Janni Ree til B.T.

Janni Ree delte billedet, da hun ville gøre reklame for et produkt til øjenvipperne.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

»Jeg delte billedet for at gøre reklame for en serum til vipperne. Og så tænkte jeg: Hvorfor ikke gøre det uden makeup? Hvorfor skal reklamer være med fuld krigsmaling? Jeg har ikke noget at skjule, og sådan ser alle ud,« siger Janni Ree.

Janni Ree har gennem tiden deltaget i en række reality-programmer, heriblandt 'Forsidefruer', 'Divaer i junglen' og tv-programmet med hendes mand Karsten Ree, 'Karsten og Janni'.

Alle programmer, hvor seere er vant til at se Janni Ree med makeup.

»Som offentlig person tænker jeg over at tage makeup på, inden jeg går ud af døren,« siger Janni Ree.

Janni og Karsten Ree. Foto: Claus Bech Vis mere Janni og Karsten Ree. Foto: Claus Bech

Billedet, som hun delte på Instagram, har modtaget flere positive kommentarer.

Flere roser Janni Ree for at være flot uden makeup.

»Der er også nogen, der spørger, hvorfor jeg har så glat hud. Men jeg er uddannet kosmetolog og ved, hvordan man plejer sin hud rigtig. Og så har jeg også gode gener og lidt botox,« siger Janni Ree.

Også Janni Rees mand, Karsten Ree, kan godt lide sin kone uden sminke.

Janni Ree. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Janni Ree. Foto: Søren Bidstrup

»Karsten kan godt lide, når jeg ikke har makeup på. Han synes, det er dejligt, når jeg er naturlig,« griner Janni Ree.

Janni Ree kunne godt finde på at dele et mere naturligt billede igen en anden gang.

»Jeg er glad for, at jeg kan vise, at jeg er som alle mennesker, og nogle gange har jeg morgenhår, der stritter til alle sider, en grim trøje på og ingen makeup,« siger hun og tilføjer:

»Ligesom alle mennesker går på toilettet, så kan man ikke ligne en million hele tiden.«