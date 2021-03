»I går var det Jannis fødselsdag. Hurra, hurra, hurra.«

Panelet bestående af Ditte Okman, Niels Pinborg og Anna Thygesen i sladdermagasinet 'Det vi taler om' ringede tv-personligheden Janni Ree op i forbindelse med hendes 51-års fødselsdag.

Men kort inde i hendes fødselsdagssang afbrød de sangen for at spørge, hvad hun havde fået af sin mand, Karsten Ree, i fødselsdagsgave.

»Jeg har faktisk fået penge. Karsten er jo lidt påholdende,« siger forsidefruen, mens panelet bryder ud i en forbavsende latter.

Karsten Ree Oddset Janni Christenseni privat i Vedbæk Foto: Claus Bech

Først ville Janni Ree ikke afsløre, hvor mange penge hun havde fået af milliardæren Karsten Ree. Men i sidste ende afslørede hun, hvor mange penge hun havde fået.

»Jeg har fået 10.000 kroner af ham, men jeg ved ikke hvad de skal bruges til endnu, det skal jeg lige finde ud af,« forklarede Janni Ree i telefonen og fortsætter:

»Det er svært for Karsten at købe gaver til mig. Jeg gider ikke have fesne gaver, så vil jeg hellere købe dem selv,« slutter hun og siger samtidigt, at hun er tilfreds med gaven.

Det er dog ikke den eneste gave, som Janni Ree har fået, som får panelet til at undre sig lidt.

For sidste år fik hun en telefon i fødselsdagsgave, og det er noget, værten Ditte Okman studser en smule over.

En telefon? Men undskyld Janni, blev du ikke 50 år sidste år?

»Jo, jeg tænkte ellers også, om jeg fik en Ferrari eller sådan noget, men jeg fik en telefon,« griner Janni Ree.

»Men jeg manglede jo også en telefon, og så havde Karsten tænkt, at den skal hun da have, nu hvor hun mangler.«