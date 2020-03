Tv-vært Janni Pedersen og journalist Kim Faber har været sammen i 25 år, og de peger på nogle af de ting, som, de tror, har medvirket til, at de har klaret den så langt.

For de afslører nemlig også, at det ikke er fordi, deres forhold har været uden problemer.

»Der er i hvert fald nogle ting, man skal passe på med at sige i et kærlighedsforhold. Der er ting, man ikke skal spøge med,« siger Kim Faber til Femina og uddyber:

» At sige ”vi går fra hinanden” eller ”nu må vi skilles” – det skal man simpelt hen ikke. For man skal ikke lukke det dyr ind i manegen.«

Han og Janni Pedersen mødte hinanden på Journalisthøjskolen, hvor han var undervisningsassistent i hendes klasse.

Han gik på daværende tidspunkt selv på skolen, men hjalp altså underviseren i nogle timer, som Pedersen havde.

Nu har parret været sammen i 25 år og siger, de er klar på 25 mere. Trods, at der gennem tiderne har været et par alvorlige kriser undervejs.

Her forklarer Faber, at især hans kone var god til at slå fast, at det ikke skulle ende i et brud. En beslutsomhed, som Janni Pedersen siger, kan have noget at gøre med, at hun selv er skilsmissebarn.

Parret besidder desuden det, som Kim Faber betegner som et 'udholdenhedsgen.'

Kim Faber har desuden tidligere forklaret, at han hurtigt havde et godt øje til sin kommende kone.

»Janni er en helt vildt smuk kvinde. Og det har jeg syntes lige fra den første gang, jeg så hende på Journalisthøjskolen, hvor jeg sad sammen med min ven Jesper og drak fadøl i kantinen og kiggede de nye studerende an,« sagde han sidste år til Billed-Bladet.

Parret har for nyligt udgivet deres første krimi sammen, som hedder 'Vinterlandskab'.