»Min mormor har lært mig, at man skal tie stille, hvis man ikke har noget godt at sige.«

I sidste uge gjorde Janni Pedersen noget, hun aldrig har prøvet før. Hun brugte sig selv til et budskab, hun og resten af 'Go' aften LIVE'-produktionen ville fremme. Du kan se seancen her.

»Nu har jeg været journalist i cirka 20 år, og jeg har altid forholdt mig neutral og har egentlig aldrig rigtig brugt mig selv som case. Det gjorde jeg så for første gang i sidste uge, fordi det virkelig var noget, der lå mig på sinde,« fortæller hun til B.T.

Budskabet handlede om, at hun tit oplever at få grimme beskeder og kommentarer om sit udseende og ikke sit faglige niveau.

»Jeg får en del henvendelser fra seere, og en ud af ti handler om journalistik. De andre ni handler om mit udseende,« sagde Janni Pedersen i liveudsendelsen.

Herefter læste hun nogle af de grufulde beskeder op.

'Få nu fjernet den mega store vorte på højre kind. På forhånd tak,' var en af de beskeder, hun i tidens løb har modtaget.

En anden besked lød: 'Janni er den mest selvglade person. Det er godt, hun er kommet væk 'Go' morgen Danmark'. Hun skulle altid kloge sig, og hendes tøjstil er forfærdelig. Find en hårstil, der kan dække den høje pande.«

Janni Pedersen fortæller til B.T., at de personer, der skriver grimme beskeder på sociale medier, kunne lære meget af hendes mormor.

»Min mormor har lært mig, at man skal tie stille, hvis man ikke har noget godt at sige. Den filosofi kan jeg godt lide, og det synes jeg måske, nogle skal leve lidt efter mere, end de gør.«

Hun oplever, at det kun drejer sig om kvindelige værter, der får beskeder rettet mod deres udseende. Ifølge hendes opfattelse er de henvendelser, som hendes mandlige kollegaer får, mere rettet mod deres faglighed. Noget, hun ville ønske også gjaldt hende.

»Det kunne da være rart, hvis folk gad at bedømme mig som journalist. Det er det, jeg er uddannet som, og det er det, jeg gerne vil vurderes som.«