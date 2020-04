Janni Pedersen tager endnu en gang debatten om, hvordan det er, man vurderer kvindelige tv-værter.

Hun indrømmer, at hun selv har været med til at dømme kvindelige studieværter på ting, der ikke havde med deres faglighed at gøre.

»Den der stigmatisering af eksempelvis en Lise Rønne, der 'vimsede rundt' på Politiken, den reagerede jeg også på,« siger værten til Alt for damerne, hvor hun uddyber:

»Jeg har da også nogle gange dømt kvindelige studieværter mere på måden, de 'vimsede' rundt på, end hvad der kom ud af munden på dem. Men det er jeg stoppet med nu. Det må simpelthen stoppe.«

Den populære journalist havde onsdag første dag som vært på programmet 'Go' morgen Danmark', og her fik hun masser af ros.

Det er dog ikke altid kun rosende ord, som bliver sendt i hendes retning.

Hun fortæller, at folk har anbefalet hende at få botox i hendes furede ansigt og kommenteret, at der findes tv-værter meget pænere end hende.

For nylig tog hun desuden et opgør med en seer, som i en grov besked skrev: 'Få nu fjernet den mega store vorte på højre kind'. Dertil kom et meget ligefrem svar.

Hold nu op, hvor har I sendt mange søde beskeder i Jannis retning i dag! Det er hun virkelig glad for og rørt over. God dag til jer!

'Jeg skynder mig at poste denne kommentar, inden jeg fortryder det. Jeg bruger ikke fillers eller botox, men havde faktisk fået henvisning til lægen for at få fjernet mit modermærke på højre kind. Men nu bliver det. For sådan ser jeg ud. Derfor denne ret harske besked til en kvinde, der sendte mig en lige så grænseoverskridende besked. Sådan ser jeg ud. Og det bliver jeg ved med,' lød det fra tv-værten på Instagram.

Over for B.T. forklarede hun, hvorfor hun svarede igen.

»Det var så grænseoverskridende. Derfor melder jeg fra og insisterer på en ordentlig tone. Så kan det være, folk tænker lidt mere, så de kan opføre sig ordentligt. Jeg synes, man skal tænke på, at der sidder et andet menneske på den anden side – og at det er mig, der læser det.«

Til gengæld var det som nævnt en anden positiv oplevelse, da hun onsdag morgen havde sin debut på 'Go' morgen Danmark'. Her kom der nemlig en regn af god feedback, skriver de på programmets Instagram-side.