Hvis det for tiden føles, som om hun er her og der og alle vegne, så er det, fordi hun er det. Og spørger man hende, om det ikke er lige lovlig meget, der i øjeblikket ligger på hendes tallerken, bliver man mødt af en latter, der kommer nede fra maven.

»Jeg har pænt mange veninder, der siger 'stop!', men jeg synes jo, at det er sjovt. Jeg får energi af at arbejde. Det er væsentlig sjovere end at ligge og læse i et dameblad.«

Med det citat har man fået 51-årige Janni Pedersen serveret i en nøddeskal. Hende, der netop er begyndt at invadere din stue i ‘Go’ morgen Danmark’, der tager dig med på ‘Station 2’ og ‘Bag forbrydelsen’ og snart også vil være at finde i din boghandel.

»Altså, ja, der er måske lidt meget for tiden,« indrømmer den populære tv-vært, som netop har overtaget værtsrollen i ‘Go’ morgen Danmark’ fra Louise Wolff, men altså ikke har sluppet sine to krimiprogrammer af den grund.

Får én af os en blodprop? Kræft? Janni Pedersen om frygten for ikke at nyde successen nok

Men det er ikke arbejdspresset, der trykker Janni Pedersen.

»Det vælter bare derudad for mig lige nu. Men når jeg at nyde det nok? At sige tak til folk, som siger pæne ting til mig? Når jeg at mærke det helt nede i maven? Det er måske dét, der bekymrer mig mest lige nu,« siger hun med en sjælden alvor i stemmen og fortsætter:

»Kommer nemesis på et tidspunkt? Får én af os en blodprop? Kræft? Som +50 og bedstemor kan jeg ikke lade være med at tænke på det,« siger Janni Pedersen, som er gift med den 13 år ældre journalist Kim Faber, der også er hendes ‘partner-in-crime’ på den nye krimi ‘Satans sommer’, der udkommer 5. maj.

»Derfor skal man huske at nyde det, og det er jeg lidt dårlig til, for jeg hopper videre til næste tue og næste udfordring.«

Der er ikke nogen, der har sagt, ‘du har et fantastisk skærmfjæs' Janni Pedersen om at have kæmpet sig til sin plads på TV 2

Og dem har det ikke skortet på i Janni Pedersens snart 20 år lange karriere på TV 2. Selv om...

»Jeg synes sgu, at jeg kæmpet rigeligt for alt i mit liv. Der er ikke rigtig noget, der er blevet givet til mig,« siger hun og remser op:

»Der er ikke nogen, der har sagt ‘du har et fantastisk skærmfjæs, dig skal vi gøre til studievært’.«

»Der er heller ingen, der har sagt 'du skal da være krimireporter eller vores faste mand i Københavns Byret'.«

Krimireporter Janni Pedersen interviewes af kollega i forbindelse med Kim Wall sagen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Krimireporter Janni Pedersen interviewes af kollega i forbindelse med Kim Wall sagen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er ikke blevet plukket, fordi jeg var guds under eller et særligt talent i tv-branchen. Jeg har mast mig så meget igennem, har arbejdet så meget og er blevet ved og ved og ved, at jeg var svær at komme udenom,« siger hun. Ikke uden stolthed i stemmen.

Janni Pedersen griner igen. Ovre fra et hotelværelse i Kolding, hvorfra hun jonglerer med sine to andre arbejdskasketter.

For selv om hun har få timer forinden havde siddet smilende i ‘Go’ morgen Danmark’-studierne, drønede hun direkte videre til Kolding for at lave optagelser til 'Station 2'.

»Og mens jeg var her, breakede nyheden om Tom Hagen, så min redaktør og jeg blev enige om, at vi da skulle lave ‘Bag forbrydelsen’ på den vanvittige sag,« siger hun om programmet, som blev sendt fredag aften.

Janni P, måske var det på tide, at du prøvede noget andet? Janni Pedersen om at sige ja til 'Go' morgen Danmark'

»Så jeg måtte lige sende en sms til Kim og sige, at jeg alligevel ikke havde fri fredag,« griner hun og indrømmer gerne, at hendes mand gennem 25 år ikke er ubekendt med sådan et opkald.

»Fordi vi begge er journalister, er det nok nemmere at forstå, at selvfølgelig skal jeg lave det program,« siger Janni Pedersen, som dog blev ramt af en sjælden tvivl, da hun fik tilbudt jobbet som vikar for Louise Wolff.

»Jeg har været på TV 2 News i over 13 år, og jeg elsker det. Elsker nyhedsafdelinger, News, mine kolleger. Elsker, at det går virkelig stærkt. Men efter 19 år på nyhederne måtte jeg også sige: ‘Janni P, måske var det på tide, at du prøvede noget andet?’« fortæller Janni Pedersen.

»Det er meget rart med en timeout, hvor jeg kan få lov til at arbejde med de mere nære og personlige sider af mig selv. Og det gør mig jo ikke til en dårligere News-vært at have været der. Det er skodtidspunkt at skulle op på, men jeg er sgu ret glad.« Og så griner arbejdshesten.