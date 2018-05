Selvom de to divaer har begravet stridsøksen, betyder det dog ikke, at de nu er gode venner.

Der er ingen tvivl om, at der for alvor har været drama mellem Janni Ree og Caroline Petersen i ‘Divaer i junglen’ på TV3. I programmet valgte Janni Ree selv at forlade junglen efter en dramatisk afslutning på en festlig aften, hvor bølgerne gik højt mellem hun, Caroline og Rikke Chili.

Efterfølgende har der også været drama blandt divaerne på de sociale mængder, men Caroline fortalte tilbage i april, at hun og Janni nu havde sluttet fred. Det bakker Janni nu op om, men det betyder bestemt ikke, at de to nu kan betegnes som venner:

»Da bølgerne gik højst, og Caroline havde kaldt mig dumme kælling, der tænkte jeg, at jeg hellere måtte på tasterne og svare tilbage på bloggen. Efterfølgende tror jeg, at hun tænkte, at hun nok måtte bakke tilbage, for hun skrev hvert fald til mig, om vi ikke skulle være venner. Hun må jo kunne regne ud, at hvis hun siger noget, så siger jeg også noget tilbage. Det er måske barnligt, men man gider heller ikke finde sig i hvad som helst«, fortæller Janni og fortsætter:

»Det kan godt være, jeg har den alder, jeg har, men jeg kan stadigvæk godt forsvare mig, hvis jeg føler, at noget er uretfærdigt. Men ja, vi har begravet stridsøksen. Dog er vi jo ikke veninder, og vi bliver det heller aldrig, men vi kaster ikke noget efter hinanden, og vi lever hvert vores liv. Alt er godt, men det er ikke, fordi jeg kommer til at hænge ud med Caroline.«

