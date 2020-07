Det celebre par fra Vedbæk er i skrivende stund på vej hjem fra en skøn ferie i Sydfrankrig. Ferien fik dog en lidt mere voldsom start end håbet.

På vej mod Provence endte Janni Ree og ægtemanden sidste søndag i et færdselsuheld.

I et sving ramte de en anden bil.

»Jeg fik godt nok et chok. Jeg lå og sov, men jeg skal da lige love for, at jeg vågnede. Det var selvfølgelig voldsomt, for der lød et ordentligt knald,« fortæller Janni Ree om episoden, som alle heldigvis slap uskadte fra.

Janni Ree med hendes nye bil - før den fik knubs på vej til Sydfrankrig Foto: Privat Vis mere Janni Ree med hendes nye bil - før den fik knubs på vej til Sydfrankrig Foto: Privat

Altså lige med undtagelse af Janni Rees helt nye, hvide Volkswagen Beetle.

»Jeg havde lige fået bilen, så jeg er da lidt ked af det. Men den slags ser altid mere voldsomt ud, end det er. Der er kommet lidt buler, og fælgen har taget skade, så den skal på værksted, når vi kommer hjem,« siger hun og fortsætter:

»Den var så fin, og jeg var så glad for den, så jeg insisterede på, at vi kørte herned i den. Det fortryder jeg så lidt nu.«

Uheldet til trods lyder Janni Ree munter, da B.T. fanger hende på telefonen.

»Ellers har vi haft en fantastisk ferie. I forhold til Danmark har vi haft pragtfuldt vejr, og vi har spist, solet, set venner og fejret Karstens 75-års fødselsdag.«

Det har da også kun bidraget til det gode humør, at Janni Ree forleden blev overrasket med beskeden om, at hun for anden gang var blevet farmor.

Det var dog ikke en del af hendes plan at sidde i Frankrig, da den lille ny kom til verden. Hendes svigerdatter havde nemlig først termin den 9.

»Det er lidt hårdt at sidde så langt væk. Jeg har fået tilsendt en masse billeder, men jeg vil jo gerne sidde med ham i mine arme.«

Nu glæder Janni Ree sig blot til at komme hjem for at se familiens nyeste medlem. Og hun og Karsten Ree skynder sig - langsomt.

»Men man skal passe på hernede. Her kan være livsfarligt, så vi holder også flere pauser, og vi har en overnatning på vej hjem, så vi ikke er for trætte.«

»Så nu håber vi bare, at vi kommer helskinnede hjem,« griner forsidefruen.