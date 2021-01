Janni og Karsten Ree er netop kommet hjem fra en ferie i Kenya, som vakte stor opsigt blandt hendes mange følgere på Instagram.

Undervejs tikkede der nemlig mange beskeder ind i hendes indbakke. Folk var bekymrede for, om det nu var forsvarligt at rejse derned, og om de ikke risikerede at tage den nye mutation fra Sydafrika med hjem.

Men det giver Janni Ree ikke meget for:

»Folk har travlt med at være efter andre. Herhjemme er der restriktioner, og der er lockdown, så de er irriterede over, at vi tager derned. Men Kenya er ikke et højrisiko-sted. Der er mere styr på smittetallet i Kenya, end der er herhjemme, og den omtalte mutation er heller ikke registreret i landet,« siger hun til B.T.

Mens vi i Danmark har haft et højt smittetryk den seneste måneds tid, har det været faldende i Kenya.

Ifølge tal fra Johns Hopkins University er smittetrykket faldet fra omkring 1.500 daglige tilfælde i november til blot mellem 100 og 200 de seneste uger. Derfor er der heller ikke de samme omfattende restriktioner i landet, som vi ser herhjemme.

Janni og Karsten Ree var i Kenya i en uges tid. Billedet her er ikke fra turen. Foto: Bax Lindhardt

Derfor var parrets formodning også, at de faktisk var i mere sikre omgivelser dernede, end de ville være herhjemme.

»Det virker, som om de har mere styr på det end os, de tackler det bedre, og det virker til at fungere bedre,« siger hun, inden hun dog indskyder, at hun selvfølgelig ikke kan vide sig sikker på, om der er fuld transparens i landet:

»Men man kan selvfølgelig heller ikke vide, om de lyver, da der ikke er kommet mange tal.«

Hun forklarer, at parret havde gjort sig mange overvejelser, inden de tog derned. For trods lave smittetal i landet fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til landet, og så var parret bestemt også nervøse for, om de skulle få virussen undervejs:

»Vi har da været bange for at få corona. Hvad nu, hvis vi fik det i lufthavnen, var vi så fanget dernede i flere uger?«

Hun fortæller, at det var udmattende med alle de test ved både udrejse, hjemrejse og undervejs.

Så på trods af en god ferie vil hun ikke anbefale andre at rejse i disse tider. Både fordi man risikerer at få virussen, men også fordi det er så bøvlet:

»Det er en chance, man tager, så jeg vil ikke anbefale at rejse i disse tider. Vi rejser heller ikke igen lige foreløbigt. Man gider det ikke.«