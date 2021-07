»Du ved, hvad du gjorde.«

Sådan lyder det fra en rasende Janice Dickinson i kølvandet på Bill Cosbys løsladelse onsdag.

Den 66-årige tidligere model er en af de 60 kvinder, som har anklaget den 83-årige amerikanske skuespiller for seksuelle overgreb.

Ifølge Janice Dickinson bedøvede og voldtog Bill Cosby hende tilbage i 1982 på et hotelværelse i Nevada.

Janice Dickinson. Foto: MARK MAKELA

Bill Cosby blev aldrig retsforfulgt for den påståede voldtægt, fordi sagen var forældet, men Janice Dickonson vidnede dog alligevel tilbage i 2018, da skuespilleren blev kendt skyldig i overgreb på en kvinde ved navn Andrea Constand.

En fængsling, der altså blev omstødt onsdag – til stor ærgrelse for Janice Dickinson.

»Jeg vil sige: 'Lad være med at være så glad for dig selv, kammerat. Du ved, hvad du gjorde mod mig',« siger den tidligere model til ET Online.

Da Janice Dickinson vidnede tilbage i 2018, påstod hun, at Bill Cosby havde givet hende en smertestillende pille for menstruationssmerter.

Pillen gjorde hende dog efter sigende sløv og ude af stand til at skubbe Bill Cosby væk, da han angiveligt lagde sig ovenpå den dengang 27-årige model og voldtog hende.

Næste morgen vågnede hun med smerter i underlivet og sæd mellem benene.

»Jeg gik ikke med til dette. Her var 'hele Amerikas far' oven på mig. En gift mand og far til fem børn oven på mig. Jeg tænkte, hvor forkert det var. Hvor enormt forkert det var, sagde Dickinson i retten dengang.

Til ET Online fortæller hun, at hun overværede Bill Cosbys pressekonference efter hans løsladelse forleden, og at hans opførsel gjorde hende rasende.

Bill Cosby bliver budt velkommen hjem onsdag lokal tid. Foto: MARK MAKELA

»Han undskyldte ikke til sine ofre. Han er godt nok fræk af sig at komme smilende ud og sende fredstegn,« siger hun til det amerikanske medie og fortsætter:

»Jeg ville ønske, at han havde sagt undskyld, men det kommer aldrig til at ske.«

Det var 30. juni, at Bill Cosby ud af det blå blev frifundet for det overgreb, der i 2018 kostede ham en dom på mellem tre til ti års fængsel.

Omstødelsen af dommen skyldtes en teknikalitet.

Offeret i sagen, Andreas Constand, blev nemlig i 2005 rådet til at køre et civilt søgsmål mod Bill Cosby, da den offentlige anklager ikke vurderede, at der var nok beviser til at få skuespilleren i fængsel.

For at hjælpe offeret lovede anklageren Bill Cosby, at han ikke ville blive retsforfulgt, såfremt han indrømmede, hvad han havde gjort i den civile retssag.

Og som sagt så gjort.

I løbet af fire hemmelige afhøringer fortalte Bill Cosby i detaljer om, hvordan han havde givet Andres Constand bedøvende medicin, før han havde sex med hende.

Andrea Constand fotograferet under retssagen i 2017. Foto: POOL

Skuespilleren afviste dog, at der var tale om voldtægt, da de to parter – ifølge ham – var enige om at have sex.

Ikke desto mindre blev de to enige om et forlig på 3,38 millioner kroner, hvorefter sagen døde – i hvert fald lige indtil 2015, hvor de hemmeligstemplede afsløringer blev offentliggjort, og en nyansat anklager genåbnede efterforskningen.

Og efter to retssager blev Bill Cosby så i 2018 dømt skyldig i overgreb og har siddet fængsel lige siden.

Lige indtil onsdag, hvor han blev sat fri, fordi han altså i sin tid blev lovet, at han ikke ville kunne blive retsforfulgt for sine indrømmelser i den civile retssag.



»Jeg synes, at retssystemet er virkelig fucked up,« siger Janice Dickinson til ET Online.

Bill Cosby føres væk efter dommen i 2018. Foto: BRENDAN MCDERMID

»Det er rystende, at det her sker efter al den smerte og rædsel, som disse kvinder har været igennem – deriblandt mig selv,« fortsætter hun.

Bill Cosby nåede at sidde i fængsel i to år.

Han har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i overgreb, da der altså ifølge ham var tale om sex med samtykke.

Faktisk har han stået så hårdnakket fast på sin uskyld, at han tidligere har udtalt, at han 'hellere ville afsone alle ti år bag lås og slå end at angre noget i forhold til Andrea Constand'.