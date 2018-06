Det handlede både om narko-mistanke og wi-fi-signal, da popstjernen Janet Jackson i weekenden tilkaldte politiet i London. Michael Jacksons 52-årige søster befandt sig dog selv i Los Angeles.

Ifølge showbiz-hjemmesiden TMZ.com var Janet Jackson utilfreds med eks-mandens wi-fi-signal. Hun kunne ikke komme ordentligt igennem fra den amerikanske vestkyst. Og desuden havde hun mistanke til, at han var på stoffer, mens han passede parrets søn, Eissa.

Alt viste sig dog at være i fineste orden.

Efter et besøg, der ifølge avisen The Guardian varede under fire minutter, sagde de tilkaldte bobby'er angiveligt pænt undskyld, før de igen forlod luksuslejligheden. Og den transatlantiske mini-krise lader nu til at være en del af det fraskilte pars kamp om forældremyndigheden over deres halvandet år gamle søn.

Janet Jackson er nu tilbage i sit gamle job .. som popsanger. Foto: DYLAN MARTINEZ - Reuters

I en alder af 50 år fødte Janet Jackson i januar sidste år sit første barn.

Planen var, at Michael Jacksons yngste søster skulle bo permanent i London. Og her skulle hun sammen med sin ægtemand, forretningsmanden og milliardæren, Wissam Al Mana opdrage sønnen Eissa i overensstemmelse med Manas muslimske tro.

Ifølge avisen The Guardian forsøgte Janet Jackson, der voksede op som Jehovas Vidne, i første omgang at konvertere til islam. Men børneopdragelsen kunne hun og Wissam Al Mana ikke blive enige om. Og blot otte måneder efter Eissas fødsel blev de nybagte forældre skilt i september sidste år.

I dag bor Wissam Al Mana og sønnen fast i London. Janet Jackson er ifølge det amerikanske showbiz-hjemmeside TMZ.com flyttet tilbage til Los Angeles på den amerikanske vestkyst.

Fakta NÅR KÆRLIGHEDEN SEJLER OVER ATLANTERHAVET MADONNA & GUY RITCHIE Den amerikanske popstjerne Madonna og den britiske instruktør Guy Ritchie blev gift i 2000 og skilt otte år senere. Madonna flyttede i første omgang til London. Hun kaldte sig sågar 'Fru Guy Ritchie'. Men hjemlandet trak. Og i dag bor Madonna igen i New York, mens Guy Ritchie bor sammen med parrets søn Rocco i London. GWYNETH PALTROW & CHRIS MARTIN Ligesom Madonna flyttede Gwyneth Paltrow til London, hvor hun sammen med sin britiske mand, der er forsanger i bandet Coldplay, fik børnene Moses og Apple. I dag er de skilt, men stadig perlevenner. Og alle deler tiden imellem Los Angeles og London. Gift fra 2003 til 2016. CATHERINE ZETA JONES & MICHAEL DOUGLAS Hun er 48. Han er 73. Men det umage par har været lykkeligt gift siden 2000. Jones er fra Wales. Han er fra Los Angeles. De bor i USA.

Hun ønsker dog brændende, at sønnen Eissa flytter fast til USA sammen med hende. Men i melletiden kommunikerer mor og søn ofte via internettet. Og det ver her, det transatilantiske problem opstod.

Janet Jackson mente således ikke, at eks-manden Wissam Al Manas tillod deres fælles nanny at bruge et tiltrækkeligt kraftigt wi-fi-signal. Derfor ringede den amerikansken popstjerne til politiet. Og under opkaldet nævnte hun ifølge CNN også sin bekymring for eks-mandens narko-indtag.

Hjemme i Los Angeles gjorde Janets storebror Randy Jackson ikke sagerne bedre, da han (ifølge People Magazine) spredte rygter om, at Wissam Al Mana havde opført sig truende overfor den føromtalte nanny, der af frygt havde lukket sig selv inde på et værelse.

Jackson-familiens mål er at få Eissa Al Mana 'hjem' til USA. Men da den halvanden-årige dreng er født og bor fast i England, er chancerne for den slags (ifølge The Guardian) minimale.