Janet Jackson har indtil nu afholdt sig fra at tale offentligt om sin storebror Michael, efter dokumentarfilmen 'Leaving Neverland' udkom tidligere i år. Ikke før nu.

Popikonets otte år yngre lillesøster er i den kommende weekend hovednavn på årets Glastonbury Festival i det sydlige England, og i den anledning har hun givet et interview til den britiske avis The Sunday Times, hvor emnet blandt andet faldt på Michael Jackson.

Det er den 25. juni præcis 10 år siden, at Michael Jackson døde. Janet Jackson vælger i interviewet fuldstændig at ignorere sin storebrors plettede pædofil-ry, men vælger i stedet at bruge anledningen til at hylde hans ikonstatus.

Janet Jackson nyder nemlig stadig at se, hvordan Michael Jackson-fans stadig hører hans musik.

Janet Jackson og Michael Jackson da de i 1995 vinder en MTV Video Musiv Award for 'Best dance video'. Foto: Mark Cardwell Vis mere Janet Jackson og Michael Jackson da de i 1995 vinder en MTV Video Musiv Award for 'Best dance video'. Foto: Mark Cardwell

»Det vil fortsætte. Jeg elsker, når jeg ser børn efterligner ham, og når voksne stadig hører hans musik,« lyder det fra Janet Jackson.

»Det viser bare, hvor stor indflydelse min familie har haft i verden. Jeg håber ikke, jeg lyder arrogant, jeg siger det bare, som det er. Det er alt sammen en del af Guds værk, og det er jeg bare taknemmelig over.«

Hun har som nævnt ikke haft lyst til at kommentere på den aktuelle 'Leaving Neverland'-dokumentar, hvor Michael Jackson endnu engang beskyldes for at have forgrebet sig på små børn.

I 2016 i forbindelse med dokumentarfilmen 'Unmasked', da en Evan Chandler beskyldte Michael Jackson for pædofili, sagde hun dog, at man bare var ude efter tjene penge på hendes bror.

Evan Chandler beskyldte Michael Jackson for at have udnyttet sin dengang 13-årige søn Jordy. Janet Jackson mente, at Evan Chandler bare ville have penge.

»Hvis det virkelig var sket, ville faderen så acceptere pengene? Ville alt så være ok? Det giver jo ikke mening. Hvis det var min søn, så ville jeg være ligeglad, om det så var en milliard dollars. Jeg ville kræve personen i fængsel eller dræbt. Fyren var kun ude efter penge,« lød det dengang fra Janet Jackson.

Janet Jackson har kørt sin egen karriere sideløbende med Michael Jakcson igennem årene.

I 1995 gik søskendeparret sammen om singlen 'Scream'. De fyrede syv millioner dollars (Cirka 46 millioner kroner, red.) af på musikvideoen, hvilket er den dyreste nogensinde.