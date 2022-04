Den Grammy-nominerede sanger, skuespiller og forfatter Janelle Monáe afslører nu sin kønsidentitet.

Det gør hun i en episode i programmet Red Table Talk med værten Jada Pinkett Smith, hvor hun fortæller, at hun er nonbinær. Det skriver CNN.

»Jeg er nonbinær. Så jeg ser ikke mig selv udelukkende som en kvinde. Jeg føler al min energi. Jeg føler, at Gud er så meget større end 'han eller hun',« fortæller hun.

Hun forklarer, at hun ser andre mennesker for deres 'energi' snarere end deres køn.

Og vigtigst af alt føler hun, at det giver hende mulighed for at udforske forhold på forskellige måder.

Men på trods af den lettelse, glæde og stolthed, hun føler over at være sprunget ud, har det ikke været en ligetil proces.

Hun kommer nemlig fra en religiøs og konservativ familie. Det tog hende derfor noget tid at have samtalen med familiemedlemmer.

Hun fortæller samtidig, at processen på mange måder har været »en ensom vej«.

Men i det lange løb har det hjulpet hende til at blive den selvsikre person og sanger, som hun er i dag.

Den 36-årige Janelle Monáe sprang i 2018 ud som panseksuel, hvilket betyder, at hun er tiltrukket af mennesker uanset deres køn eller kønsidentitet.

Monáe var Red Table Talks første gæst efter programmets pause siden Oscar-uddelingen, hvor Will Smith slog Chris Rock. Jada Smith indledte episoden med en skriftlig besked:

'I betragtning af alt det, der er sket i de sidste par uger, har familien Smith fokuseret på dyb healing. Nogle af opdagelserne omkring vores healing vil blive delt ved bordet, når tiden kalder.'