»Jeg har ondt af hendes far. Han er et rart menneske. Hun er en dygtig skuespiller. Hun ser godt ud. Men hun befinder sig ofte på det forkerte spor.«

Sådan sagde den amerikanske præsident Richard Nixon om hende i 1971. I dag, knap 50 år senere, siger en anden præsident – måske i knap så pæne vendinger – næsten det samme. Om ukuelige Jane Fonda.

I en alder af 82 kunne den Oscar-vindende amerikanske skuespiller Jane Fonda med god samvittighed nyde en pensionisttilværelse, spille lidt golf, forkæle sig selv og sige ja til en rolle i ny og næ som nu i den populære Netflix-serie 'Grace and Frankie', der snart tager hul på syvende sæson.

Men i stedet har den ikoniske Hollywood-stjerne netop udgivet en ny bog. 'What Can I Do?' hedder den.

Ikke færre end fem gange blev Jane Fonda anholdt, da hun protesterede foran senatet i Washington. Foto: MANDEL NGAN/AFP Vis mere Ikke færre end fem gange blev Jane Fonda anholdt, da hun protesterede foran senatet i Washington. Foto: MANDEL NGAN/AFP

Og med det refererer hun ikke til, hvordan man får stramme balder og flad mave som i hendes legendariske workout-videoer.

For hvor Jane Fonda i 1970'erne aktivt kæmpede mod USA's rolle i Vietnamkrigen og fik Nixon på nakken, er det i dag en helt anden krig, der har sendt hende på barrikaderne og fået hende til tasterne. Klima-krigen.

»Sidste år var jeg ved at blive vanvittig. Jeg var så deprimeret over at vide, at alt var ved at falde fra hinanden, og at jeg ikke gjorde nok.«

»Lige så snart jeg begyndte at fokusere på, hvad jeg skulle gøre, forsvandt det hele,« som hun udtrykker det i et interview med engelske The Guardian om sin nye kampzone.

I 1970'erne var Jane Fonda helt fremme i frontlinjen for at protestere mod USA's rolle i Vietnam-krigen. Her er hun på besøg i Hanoi. Foto: AFP Vis mere I 1970'erne var Jane Fonda helt fremme i frontlinjen for at protestere mod USA's rolle i Vietnam-krigen. Her er hun på besøg i Hanoi. Foto: AFP

Skuer man tilbage på Jane Fondas liv, har få været gennem så mange inkarnationer som hun: sexsymbol i 1960'erne, politisk aktivist i 70'erne, fitnessdronning i 80'erne og 90'erne, rigmandstrofæ i 90'erne.

Men hvad hun end har været, gemmer der sig under det hele en historie om en lille pige, der bare vil elskes.

For hvor elsket en skuespiller hendes far, Henry Fonda, end var, var han også en hård far, der ikke gav ved dørene.

Allerede som lille pige lærte Jane Fonda, at prisen for at opnå farens kærlighed var at undertrykke de følelser, der kunne få hende til at fremstå svag. Derfor græd den 12-årige Jane Fonda ikke, da hendes mor begik selvmord. Talte aldrig med sin far om det store tab.

Jane Fonda havde et anspændt forhold til sin far, Henry Fonda. Her poserer hun dog med en plakat af dét frimærke, der blev fremstillet som en hyldest til ham. Foto: CHRIS PIZZELLO/Reuters Vis mere Jane Fonda havde et anspændt forhold til sin far, Henry Fonda. Her poserer hun dog med en plakat af dét frimærke, der blev fremstillet som en hyldest til ham. Foto: CHRIS PIZZELLO/Reuters

Men at lægge låg på følelserne satte – kombineret med faderens foragt for overvægt – så dybe spor i hende, at hun udviklede bulimi.

I 30 år kæmpede hun med sin spiseforstyrrelse. Og da hun endelig overvandt den, fandt hun en anden måde at kontrollere sin krop på. Intens workout, som altså over 13 år udmøntede sig i 22 videoer, der er blandt de mest sælgende.

»Jeg er bundet af følelsen af, at hvis jeg ikke ser godt ud, er jeg ikke værd at elske. Derfor har det altid været vigtigt for mig at forsøge at se godt ud,« som Jane Fonda forklarer i The Guardian.

At hun af samme grund har været gennem adskillige plastiske operationer, har hun aldrig lagt skjul på. Men i en moden alder er hun også kommet til en vigtig erkendelse, når det drejer sig om mænd.

I 1980'erne og '90erne var Jane Fonda fitnessdronning og solgte millioner af bøger og videoer. Foto: STEVE SCHAPIRO Vis mere I 1980'erne og '90erne var Jane Fonda fitnessdronning og solgte millioner af bøger og videoer. Foto: STEVE SCHAPIRO

Tre gange har hun været gift. Tre gange er hun blevet skilt.

»Jeg interesserede mig kun for mænd, der var det modsatte af min far. Men dengang gik det ikke op for mig, at jeg valgte mænd, der alligevel var præcis som ham. For de havde det allesammen svært med intimitet,« siger hun til The Guardian og erklærer, at mænd er et overstået kapitel i hendes liv.

Så i den høje alder af 82 har hun erkendt, at hun har været alt for god til at indordne sig, tilpasse sig mændene i jagten på, at de skulle elske hende.

»Den del af mit liv er ovre. Simpelthen overstået. Jeg har lukket biksen ned. Og jeg er ekstremt lykkelig i mit eget selskab,« siger Jane Fonda, som de seneste mange år har været single.

Jane Fonda med sin tredje mand, milliardæren Ted Turner. Foto: Hal GARB/AFP Vis mere Jane Fonda med sin tredje mand, milliardæren Ted Turner. Foto: Hal GARB/AFP

Skulle hun sætte sig til rette i sofaen og se tilbage på sit liv, ville hun have god grund til at være stolt af sig selv og vide, at det har handlet om meget mere end at se godt ud.

Utallige nomineringer, hele to Oscar-statuetter samt syv Golden Globes, vidner om store præstationer i film som 'Kinasyndromet', 'Deres sensommer' – i øvrigt sammen med sin far – 'Ni til fem' og 'Brevet til Iris'.

Men Jane Fonda dvæler ikke ved fortiden. Hun har blikket skarpt rettet mod fremtiden. En skræmmende fremtid, hvis vi ikke gør noget.

Jane Fonda og Jon Voight med deres Oscar-statuette for filmen 'Coming Home'. Foto: AFP Vis mere Jane Fonda og Jon Voight med deres Oscar-statuette for filmen 'Coming Home'. Foto: AFP

Hun har vækket den slumrende indre kriger, deltaget i fire måneders klimaprotest foran The Capitol i Washington og blevet anholdt fem gange.

'Åh, mand, der er intet, der forandrer sig. Hun har altid håndjern på,' som præsident Trump tweetede.

Nu har Jane Fonda i sin egen sensommer igen ramt tidsånden og altså udgivet en bog om sin klima-kamp samt oprettet en protest-hjemmeside, som ifølge The Guardian blev så populær, at den brød ned.

»Tænk dig, at en kvart million mennesker følger os. Det havde jeg aldrig turdet tro.«