Engang var dét, den altid bramfri Jane Fonda angiveligt fortrød allermest, at hun ikke var gået i seng med Che Guevara.

I dag er det dog en anden mand, der vækker bitter fortrydelse hos den 82-årige skuespillerinde og aktivist:

Den amerikanske soulsanger Marvin Gaye.

Det fortæller hun i et stort interview med The New York Times, som har talt med den Oscar-vindende skuespillerinde om hendes lange, indholdsrige liv.

Her har journalist Maureen Dowd fremlagt en lang række påstande for Jane Fonda, der så enten har bekræftet eller afvist dem.

Og en af påstandene er altså, at hendes største fortrydelse i livet er, at hun aldrig havde sex med revolutionæren Che Guevara.

Påstanden er en henvisning til en udtalelse, hun angiveligt skulle være kommet med i 70'erne, og som senere blev gengivet i en biografi om hende i 2011.

Men den er misvisende, slår Jane Fonda fast i sit svar:

»Nej, jeg tænker aldrig på ham. Til gengæld tænker jeg på Marvin Gaye, og hvor stor en fortrydelse det er (aldrig at have haft sex med ham, red.).«

»Han ville gerne, jeg ville ikke. Jeg var gift med Tom (Hayden, amerikansk politiker, red.) og skulle finde nogle musikere, der kunne optræde for ham, og kvinden, der hjalp mig med det, introducerede mig for Marvin Gaye,« forklarer hun.

Journalisten spørger herefter, om han brugte ordene 'sexual healing' i sin scorereplik. En klar reference til et af hans allerstørste hit.

»Jeg havde brug for det (seksuel healing, red.), men det sagde han ikke, nej.«

»Men så læste jeg senere, at han angiveligt havde et billede af mig hængende på sit køleskab. Det fandt jeg først ud af, da han var gået bort.«

Jane Fonda har aldrig lagt fingre imellem, når snakken er faldet på sex og kærlighed – eller nogen som helst andre emner for den sags skyld.

Hun er aldrig veget fra at tage ordet, når hun har haft noget på hjerte. Hvad enten det har handlet om ældre menneskers sexliv, politik eller klima.

For tiden taler hun meget om klima, og hun er vel sagtens den oftest arresterede klimaaktivist i Hollywood.

B.T. har det seneste år skrevet om i hvert fald syv af anholdelserne, og under årets Oscar-show vakte hun igen opsigt.

