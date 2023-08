Racerkøreren Jan Magnussen har mange ting at glæde sig over for tiden.

Udover at være blevet farfar for anden gang, så får han fremover sin søn og børnebørn tættere på, og samtidig har en ny Magnussen ambitioner om at gå i sin fars fodspor

Det afslørede racerkøreren tirsdag aften, da han sammen med sin yngste søn Luca var mødt op på Fisketorvet i København til gallapremiere på filmen 'Gran Turismo'.

Jan Magnussen har i år blandt andet kørt en del løb i både Danmark og forskellige steder i Europa, og derudover har han brugt en del tid med sønnen Luca på 13 år.

»Han kører gokart rundt omkring i Europa, så der er travlt,« fortæller en stolt Jan Magnussen.

Og drømmene er store hos teenageren, hvis far og storebror begge har høstet international anerkendelse som nogle af verdens bedste racerkørere.

Lucca drømmer nemlig også om at blive professionel racerkører.

»Jeg startede med at køre gocart her for to år siden,« siger han.

Jan Magnussen med sønnen Luca. Foto: Silla Bakalus

Og han er blevet så god, at han allerede har sin egen hjemmeside, hvor man kan læse mere om hans bedrifter.

Men Lucas meritter er ikke den eneste glæde i Jan Magnussens liv.

Hans ældste søn, racerkøreren Kevin Magnussen, har nemlig også sørget for gode nyheder til sin far.

Kevin Magnussen er nemlig blevet far til sit andet barn, hvilket har gjort Jan Magnussen til farfar igen:

»Det er rigtigt. Det er fantastisk. Det er en travl sæson, så vi har ikke set så meget til hinanden. Men det er fantastisk, at vi har to børnebørn, og det er mine bedste børn,« lyder det med et glimt i øjet fra Jan Magnussen, mens han griner til Luca.

Men det kan være, at familien får set mere til hinanden i fremtiden. Kevin Magnussen og hans kone, Louise Gjørup, har nemlig valt at skifte luksuslejligheden i København ud med et hus i Roskilde-forstaden Veddelev.

»De er ved at flytte mod Roskilde. Det er super dejligt, « siger Jan Magnussen og tilføjer, at hans søn og svigerdatter som en bonus også får tættere til hendes forældre.