Han indrømmer det selv. At han kommer til at savne at kunne drikke en kold øl eller et godt glas. Men han ved også, at det ikke er sikkert, han kan stoppe efter det første glas.

I sidste uge stod skuespilleren Jan Linnebjerg - der især er kendt for rollen som Pyrus i julekalenderserien om 'Alletiders Nisse' - frem og fortalte, han er alkoholiker.

'Jeg er ikke flov eller skammer mig ved at indrømme, at jeg er alkoholiker. Det er desværre en sygdom, der kommer snigende og er uhelbredelig, men der kan gøres noget ved den,' skrev han blandt andet i et opslag på sin Facebook-profil.

Mandag morgen gæstede han Go' Morgen Danmark, hvor han ærligt fortalte, at det at drikke alkohol for ham er som et spil russisk roulette.

Nogle gange kan han godt stoppe efter et enkelt glas vin. Andre gange kan han ikke 'sætte en prop i'. Når sidstnævnte sker, er han med egne ord ikke et rart menneske. Det er, forklarer han, som Dr. Jekyll og Mr. Hyde.

Kampen mod alkolismen beskriver han som det, at man har har lyst til noget - 'virkelig, virkelig lyst' - men man ved, at man ikke må. Kampen mellem de to er svær.

»Og for mig er den sådan set dødelig, hvis jeg bliver ved. Det er ikke, fordi jeg vælter rundt og er fuld hver dag, men der kommer de her huller i jorden, og jeg er bange for, at hvis jeg ikke får styr på mit 'shit' nu, så eskalerer det, og så bliver det hver dag. Og så ender det med, at man dør af det,« fortæller han til Go' Morgen Danmark.

I opslaget fra sidste uge beskrev Jan Linnebjerg sig selv som 'kvartalsdranker'. Han erkendte også, at han på et tidspunkt var blevet stoppet af politiet, fordi han havde kørt i påvirket tilstand.

'Det, at jeg har kørt bil i påvirket tilstand, det er utilgiveligt, og jeg lægger mig fladt ned og tager straffen. Heldigvis skete der ikke noget. Det takker jeg de højere magter for,' skrev skuespilleren.