»Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg er møgtræt af journalister.«

Jan Linnebjerg er ikke vred, han har bare fået nok. Nok af alle de journalister, der bliver ved med at spørge ind til hans alkoholproblem og snager i hans privatliv.

Mandag aften er han dagens vært i programmet 'Til middag hos,' hvor fire kendte danskere inviterer hinanden på aftensmad fra mandag til torsdag. Her falder snakken på den dag, hvor en journalist troppede op på den golfbane, som Jan Linnebjerg ejer.

»Jeg ved, at du går til AA-møder,« havde journalisten sagt.

Jan Linnebjerg, som af de fleste nok er bedst kendt som karakteren Pyrus, fortæller, at journalisten havde sagt, at det ville ende på forsiden - også selvom han ikke ønskede at lave et interview. Derfor valgte han også selv at fortælle om det på sin Facebook-profil, før nogen medier nåede at skrive om det.

Han fortæller, at han ikke har noget imod, at verden ved, at han har et alkoholproblem, men han ville ønske, at han selv havde kunnet bestemme, hvornår og hvordan det blev fortalt.

»Jeg har været meget åben og ærlig, men når jeg så pludselig bliver et menneske, der bliver endevendt i hoved og røv, så bliver det for meget,« forklarer han.

Han ser på aftenens afsnit af TV3-programmet som en afslutning på det kapitel. Nu kommer der ikke flere udtalelser.

I denne uge i 'Til middag hos' kan du møde skuespiller Jan 'Pyrus' Linnebjerg, danser Mille Funk, kageglade Ditte Julie Jensen og realitystjernen Amalie Szigethy.

»Nu skal den dør altså lukkes,« siger den 59-årige skuespiller.

Lige nu går Jan Linneberg til AA-møder og får hjælp og vejledning hos et misbrugscenter. Her får han blandt andet redskaber til at takle trangen til at overforbruge alkohol.

Han er, som han selv beskriver det, 'kvartalsdranker.' Han drikker altså ikke alkohol hver dag, men kan have korte perioder, hvor han 'falder i'.

'Til middag hos' har premiere mandag aften klokken 19 på TV3 og kan også ses på streamingtjenesten Viaplay.