»Jeg røg en cigaret lige efter sessionen. Har ikke røget siden. Det sværeste var vanerne, men er røgfri efter cirka 40 år med røg. Tusinde tak, Jan!«

Sådan lyder en af de mange reaktioner, som tv-hypnotisør Jan Hellesøe har fået på sine gratis hypnotiske rygestopssessioner, der foregår live på Facebook.

Det var en idé, der opstod i april sidste år, fortæller Jan Hellesøe til B.T. Så han skrev på Facebook, hvorvidt en live hypnosesession med rygestop som formål kunne være interessant. Det kunne det i den grad.

»Så gik det bare stærkt. Jeg gik fra at have 17.000 følgere til at have 135.000 følgere på Facebook. Interessen var helt overvældende,« fortæller tv-hypnotisøren.

Tv-vært og manipulator Jan Hellesøe igang med en hypnose. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Tv-vært og manipulator Jan Hellesøe igang med en hypnose. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Jan Hellesøe lavede fire livesessioner, hvor cirka 100.000 samlet set så med. Torsdag aften gentager han igen succesen.

Læser man med på hans sociale medier, er det tydeligt, at rygestopshypnosen har virket for mange. Selv vurderer Jan Hellesøe, at hans Facebook-metode har hjulpet op imod en tredjedel af dem, der besvarede hans målinger om hypnosens effekt, med at kvitte smøgerne.

Hos Kræftens Bekæmpelse byder man da også rygestopsinitiativet velkomment.

»Det er positivt, for der må være nogen, der deltager hos ham, som ikke ville have prøvet at blive røgfri ellers. Derudover er der rigtig mange, der deltager, så der vil altid være nogen, der bliver røgfri, så det betyder noget på bundlinjen,« lyder det fra Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.

Han minder dog om, at hypnose ikke er nogen sikker vej til et varigt rygestop.

»Det er klart, at kigger man på litteraturen, så ville vi anbefale at gøre noget andet,« fortsætter projektchefen hos Kræftens Bekæmpelse.

»Vi kan ikke anbefale noget, der ikke er dokumenteret effekt for, og det har man ikke kunnet påvise for hypnose. Det her er jo one size fits all, og der er mange veje til et varigt rygestop. Derfor er det en god idé med personlig rådgivning, det giver de største chancer for at blive røgfri, og Jan Hellesøe følger jo ikke op eller giver omsorg i de første svære dage.«

Tror du, man kan hypnotisere rygetrangen væk?

Jan Hellesøe er hypnoterapeut, så han har før taget klienter ind, som har ønsket at få hjælp til at stoppe med at ryge.

Det er en mere effektiv metode, indrømmer han.

Men nu Jan Hellesøe er optaget af tv-projekter og shows, og derfor ikke længere tager imod klienter, så er de store gruppesessioner på Facebook et godt alternativ.

»Det her er en lidt mere generel måde at gøre det på. Jeg kan jo ikke finde ud af den enkeltes motivation til at stoppe med at ryge. Men det rammer stadig mange, selvom succesraten selvfølgelig ikke er den samme som med en terapeut,« forklarer Jan Hellesøe.

»Men det foregår sådan, at man skal sidde behageligt, have en god internetforbindelse og være koncentreret og åben overfor at lære. Så kan man komme ind i en trancetilstand, hvor jeg skaber nogle stærke billeder og nogle forskellige narrativer, som man kan følge inde i sit hoved ligesom en film. Nogle af tingene lyder enormt banale, men det er en komplekst opbygget lille rejse, der tager omkring tre kvarter,« fortæller tv-hypnotisøren.

Jan Hellesøe er manipulator og manden bag programserien 'Fuckr med dn hjrne', som kørte på DR3. Han mener selv, at Jesus er den hidtil største manipulator, som endnu har levet. Her laver Jan Hellesøe selv vand om til vin. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Jan Hellesøe er manipulator og manden bag programserien 'Fuckr med dn hjrne', som kørte på DR3. Han mener selv, at Jesus er den hidtil største manipulator, som endnu har levet. Her laver Jan Hellesøe selv vand om til vin. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Han betvivler ikke selv, at hans metode virker og har virket før. Ikke mindst på ham selv.

»Jeg har selv røget – jeg røg pibe, før det var hipster. Men til sidst havde jeg hypnotiseret så mange andre til at stoppe med at ryge, at det endte med at virke på mig selv,« forklarer Jan Hellesøe.

Næste projekt er nye optagelser til DR1, hvor han igen skal bruge sine evner som psykisk manipulator.

»Men det må jeg selvfølgelig ikke sige mere om,« slutter han.

Den næste rygestopssession er live på Jan Hellesøes officielle Facebook-side torsdag 6. januar kl. 20.00.