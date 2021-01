Fotograf Jan Grarup har efter sagen med tv-vært Jes Dorph-Petersens fyring meldt ud, at han vil stoppe med at hyre kvinder.

»Jeg er ikke sikker på, at jeg kan navigere i det længere, og det har jeg valgt at tage konsekvensen af.«

Han siger, at Jes Dorph-Petersen er røget i folkedomstol. Og dér vil han ikke ende.

Det er jo alvorlige anklager mod Jes Dorph-Petersen. Det handler om tiltvunget samleje i det ene tilfælde og to mænd, der lagde op til fælles sex med en kvinde i Jes Dorph-Petersens lejlighed. Har du nogensinde stået i en lignende situation?

Jan Grarup i hans lejlighed i arkivfoto. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Jan Grarup i hans lejlighed i arkivfoto. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Nej, det har jeg ikke, men det er hele den måde, der er offentlig rettergang på lige nu. Man forholder en mand noget, han skulle have gjort for lang tid siden. Jeg kan ikke huske, hvad jeg fik til aftensmad i går,« siger fotografen.

»Jeg har ikke lyst til at eksponere mig selv for noget, som andre kunne blive stødt over. Jeg vil ikke støde nogen.«

Jan Grarup forklarer, at de kollegaer og ansatte, han omgås, har en meget fri tone. Det fortalte han også til Journalisten, der først bragte historien. I virkeligheden stopper han med at ansætte kvinder for at sikre både sig selv og andre, lyder det fra ham.

Hvis du baserer din beslutning på sagen med Jes Dorph-Petersen, går du så ikke ud fra, at han er uskyldig?

»Jeg ved ikke, om han er skyldig eller uskyldig. Gør du det? Det er der ingen af os, der ved. Men at han skal sidde nu og forsvare sig selv på DR (Jes Dorph-Petersen var i 'Aftenshowet onsdag, red.) og høre på beskyldninger om, at TV 2 var det værste horested. At det skulle komme fra DR,« siger fotografen og fortsætter:

»Ja, også i Jyllands Posten, på dit eget medie, og i Berlingske, men især, at det er DR, det er komisk.«

Jeg bliver nødt til at spørge dig, når du er far til døtre, hvordan har du det så med at indskrænke kvinders karrieremuligheder – selv hvis det er i en meget lille grad?

»Det mener jeg slet ikke, at jeg gør. Danmark har masser af dygtige kvindelige fotografer, så man kan søge derhen.«

Kan du forstå, hvis der er nogen, der er ærgerlige over, at du ikke vælger at slå et slag for ligestillingen i stedet for at sikre dig selv?

»Jeg har slået masser af slag for ligestillingen, og jeg er far til tre døtre, jeg har masser af veninder og har arbejdet sammen med kvindelige fotografer verden over. Nogen, der er meget dygtigere end mig, og som også er træt af den her debat,« siger Jan Grarup og uddyber:

»De mener jo ikke, de bliver behandlet mindre respektfuldt. Tværtimod.«

Du siger, 'de også er træt af debatten', men hvad er det for en debat, du er træt af? MeToo-debatten?

»Nej, det er den her offentlige rettergang, hvor spøgelser vælter ud af skabet.«

Jan Grarup siger, at han ikke er bange for, at det er ulovligt at vælge kvindelige ansøgere fra. Så tager han det opgør.

Han har også måttet tage en lille snak med en kvindelig ansat.

»Jeg sagde til vores designer, at selvfølgelig bliver hun ikke fyret. Hun er sindssygt dygtig og laver alle mulige ting for os, og hun er meget vigtig i virksomheden.

Fotografen oplyser, at han har fire til fem ansatte omkring sig, der laver forskellige ting, ligesom han også har en manager.