»Jeg kan ikke redde verden alene, men jeg kan frisere den og give lidt håb gennem humoren.«

Komiker Jan Gintberg er ydmyg på trods af, at han gør en stor indsats for at hjælpe andre.

8. november er sidste gang, at han optræder med showet 'Gintberg redder verden'. Her vil alt overskuddet gå til Røde Kors.

Men hvorfor så lige det?

Overskuddet fra Jan Gintbergs finaleshow i Ringsted 8. november går til Røde Kors. Foto: PR-foto Vis mere Overskuddet fra Jan Gintbergs finaleshow i Ringsted 8. november går til Røde Kors. Foto: PR-foto

Det har ifølge ham ikke noget at gøre med at få lettet samvittigheden eller for at få lidt hurtig PR.

»Som min far altid sagde. 'Dem der har evnerne har pligterne'. Det lyder så åndssvagt, men jeg kan godt føle en forpligtelse til at gøre en ekstra indsats,« siger han og fortsætter:

»Det er trods alt lettere for mig, end hvis jeg var Jan 'ukendt' Gintberg. Det er noget nemmere at give overskuddet fra et standup-show end at skulle ud og rasle og samle så mange penge ind.«

Far Gintbergs 'læresætning' blev forstærket af Jan Gintbergs tid i USA, da han var yngre.

»Hvis du har en styrke eller en formåen, så forventes det faktisk, at du bidrager. Det lyder også så kvalmt, at man smører en glorie rundt om sig selv, men det har altid ligget naturligt for mig at bidrage.«

Han er blevet en del af Røde Kors' Klub 10 sammen med kendte danskere som stjernekokken Jakob Mielcke, designer Frederik Bagger og Aqua-medlemmet Søren Rasted.

Formålet er, at de skal samle så mange penge ind som muligt for at hjælpe sårbare og udsatte mennesker i Danmark, men også i resten af verden.

Mødet med de andre Klub 10-medlemmer har været meget inspirerende for Jan Gintberg.

Klub 10-medlemmer 2018 Jan Gintberg, Stand-up komiker, TV-vært mm.

Jacob Kampp Berliner, Iværksætter/Co-owner, bl.a. Soulland, Granola, Café Taxa, Café Pixie, Gasoline Grill, Føljeton Fake Diamond Records, Central Hotel & Cafe, Galleri Steinland Berliner m.fl.

Jane Kønig, Smykkedesigner/CEO, ejer af Jane Kønig A/S

Imran Rashid, Læge, iværksætter bl.a. sunddigital.dk, kreakassen.dk, forfatter, foredragsholder

Jesper Bergstrøm, Foredragsholder, forfatter, iværksætter

Jakob Mielcke, Restauratør, Restaurant Mielcke & Hurtigkarl, TV-vært Masterchef

Simon Richard Nielsen, Økonom/finansjournalist, TV-vært TV2 News

Lotte Mørch Monchamp, Founder/CEO MØRCH & MØRCH PR, High-end fashion brands bl.a. Sonia Rykiel, Repetto, Vanessa Bruno

Thor Thorøe, Social iværksætter, Social Food, tidligere Paradis Is

Søren Rasted, Musiker, sangskriver, komponist

Frederik Bagger, Designer, Founder Frederik Bagger Aps

Morten Strunge, Founder, Investor, Storytel (Mofibo), Plenti, Winefamly, Goodiebox m.fl.

Men han mener også, at han står i en situation, hvor han skal bidrage til andet end sin egen bankkonto, når han arbejder.

»Det var en ære at blive spurgt, om jeg ville være med i Klub 10. Hver person i Klub 10 kan byde ind med noget forskelligt, fordi vi kommer fra forskellige brancher,« siger han.

Udover showet i Ringsted har han tænkt sig at lave to-tre arrangementer til foråret. Her vil overskuddet også gå til Røde Kors.

Komikeren har ikke noget erklæret mål for, hvor mange penge han drømmer om at sætte ind på Røde Kors' konto, når projektet er ovre.

Der er i øvrigt stadig billetter til salg til Jan Gintbergs finaleshow i Ringsted 8. november.