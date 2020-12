Popikonet Britney Spears kæmper. Kæmper for at komme fri af sin fars kontrol. Faren, Jamie Spears, bryder nu tavsheden og forklarer, hvorfor han er vedholdende og vil fortsætte som sin datters værge.

Og dermed kaster han nyt brænde på et i forvejen stort bål.

Det gør han i et interview med CNN, hvor Jamie Spears forklarer, at det for ham i høj grad handler om at beskytte Britney Spears mod dem omkring hende med egoistiske hensigter.

Her henviser han blandt andre til Britney Spears' advokat, Samuel Ingham, der ifølge CNN har bedt Britney Spears om ikke at kontakte sin far.

Britney Spears har været toneangivende i musikkens verden siden 90'erne. Foto: MARIO ANZUONI

»Når et familiemedlem har brug for særlig omsorg og beskyttelse, skal resten af familien støtte op,« siger Jamie Spears og fortsætter:

»Det har jeg gjort gennem de seneste 12 år med sikkerhed, beskyttelse og uendelig kærlighed til Britney. Jeg har og vil fortsætte med at elske hende ubetinget og sikre hende økonomisk sikkerhed mod dem med omkring hende med egoistiske hensigter og dem, som forsøger at skade hende eller min familie.«

Den vedvarende og uskønne sag mellem Jamie og Britney Spears har stået på siden sommer.

I adskillige år har 69-årige Jamie Spears truffet beslutninger og ageret formynder og værge for sin datter.

Jamie Spears tilbage i 2008. Foto: VALERIE MACON

Økonomisk har det betydet, at Jamie Spears haft kontrollen de seneste 12 år – indtil sidste år i samarbejde med en advokat, der dog trak sig. Og det er dette, som Britney Spears blandt andet selv ønsker at varetage med en tredjepart ved sin side.

Den tredje part er firmaet Bessemer Trust, som har mangeårige erfaringer med at kontrollere store formuer – ligesom Britney Spears' på 60 millioner dollar.

Udover at Bessemer Trust skulle inddrages, ønskede Britney Spears sin far helt fjernet fra al kontrol. Og i november fik Britney Spears en halv sejr, om man vil.

Ved en høring i Los Angeles besluttede en dommer, at Bessemer Trust og Jamie Spears i samarbejde skal kontrollere hendes økonomi.

Beslutningen er dog midlertidig og skal tages op igen på et senere tidspunkt, hvorfor sagen langt fra er slut. Jamie Spears lægger da heller ikke skjul på, at sagens langdrag sætter spor i far-datterforholdet.

De har nemlig ikke set hinanden siden august.

»Jeg elsker min datter, og jeg savner hende meget,« siger Jamie Spears afslutningsvis.

Britney Spears og hendes advokat, Samuel Ingham, har endvidere påstået, at sangerindens far har udnyttet sin datter, og at hun i virkeligheden er 'bange for ham', hvilket også ligger til grund for sagen.

Britney Spears trak overskrifter tilbage i 2007, da hun fik et psykisk sammenbrud. Foto: Unknown

Britney Spears har ifølge hendes advokat sågar nægtet at optræde, så længe hendes far fortsætter som værge.

Men som det fremgår, mener Jamie Spears det stikmodsatte og påstår, at det udelukkende er hans fortjeneste, at Britney Spears' tidligere økonomiske kaos er kommet på ret køl igen.

Værgemålet blev til virkelighed 2007, efter Britney Spears oplevede et psykisk sammenbrud. Her husker mange formentlig, hvordan hun kronragede sig selv og blev indlagt på et psykiatrisk hospital.

Samuel Ingham oplyser til CNN, at han og Britney Spears ikke vil kommentere udtalelserne, da sagen stadig pågår.