Jamie Olivers kone, Jools Oliver, har tidligere åbnet op om, at hun har haft ufrivillige aborter.

Nu mindes den britiske designer de fem ufødte børn, hun mistede.

Hun og ægtemanden, den verdensberømte kok Jamie Oliver, kunne torsdag fejre deres 20. bryllupsdag.

I den forbindelse tog Jools Oliver sig tiden til at mindes de 'stjerner på himlen', som parret ikke nåede at møde.

Børn og ernæring er noget, der ligger kendiskokken Jamie Oliver meget på sinde, og her sidder han med tidligere engelske premierminister, Tony Blair, der lover ham flere penge til ordentlige madordninger i skolerne. Mødet fandt sted i 2005. Foto: RUSSELL BOYCE Vis mere Børn og ernæring er noget, der ligger kendiskokken Jamie Oliver meget på sinde, og her sidder han med tidligere engelske premierminister, Tony Blair, der lover ham flere penge til ordentlige madordninger i skolerne. Mødet fandt sted i 2005. Foto: RUSSELL BOYCE

»20 år har vi været gift i dag. 20 spændende, lykkelige, sjove og vidunderlige år har jeg været gift med min bedste ven,' lyder det indledningsvist i opslaget.

'Ja, jeg driver dig til vanvid, og du fortjener sikkert en medalje eller lignende, men at være sammen med dig føles som at være hjemme (og du ved, hvor meget jeg elsker at være hjemme). Jeg værdsætter de daglige beskeder, du sender, du er romantisk og konstant positiv, sjov og en dedikeret, klog far,' fortsætter hun, inden hun nævner parrets børn.

'Vi har lavet fem fantastiske børn og mistet vores fem små stjerner på himlen. Tak, fordi du elsker mig, som du gør. Vi gjorde det, og nu skal vi mod det næste kapitel.'

Sammen med opslaget, hvor 45-årige Jools Oliver mindes både de gode og svære stunder, har hun lagt en video fra dengang parret blev gift i 2000.

Vis dette opslag på Instagram 20 exciting, happy, fun wonderful years married to my best friend we were due to renew our wedding vowels this summer but that can wait! 20 years married but together 27 years my first true love Yes I drive you Bonkers and you probably deserve a medal etc..but being with you feels like home (and you know much I love to be at home)!!! I treasure the daily texts you send, you are romantic and constantly positive funny and a dedicated brilliant dad we have created 5 wonderful children and lost our 5 little stars in the sky. Thank you for loving me the way you do we did it, on to the next chapter x Was devastated to have lost out real wedding video in one of our house moves so this is cobbled together from home videos. Truly the happiest day with the most wonderful memories. Still 20 years later my dance moves need updating better sort that out for our next wedding xxx Et opslag delt af Jools Oliver (@joolsoliver) den 24. Jun, 2020 kl. 3.24 PDT

Kendissen, som altså i dag er mor til fem, fortalte tilbage i april, at hun stadig ønskede at få flere børn. Det udtalte hun i Fitness-podcasten 'The red room'.

»Jeg vil gerne fortsætte, indtil jeg ikke kan mere. Jeg vil sikkert tænke på at stoppe med at ville have flere børn, når jeg er omkring de 47 år.«

Jools Oliver har tidligere fortalt, at når man er udsat for en ufrivillig abort, så sætter det en skræk i livet på en.

»Jeg havde en ufrivillig abort, da jeg var tre måneder henne, og det gør én så nervøs, når man er gravid igen,« lød det i et interview med den engelske avis The Daily Mail.

Parret har sammen børnene, datteren Poppy på 18 år, datteren Daisy på 17 år, datteren Petal på 11 år, sønnen Buddy på ni år og sønnen River på tre år.

Jamie Oliver, der ligesom sin kone er 45 år, har lavet flere opskrifter inspireret af sine børn, og han markerer også tydeligt, at hans afkom betyder meget, da han betegner sig selv som 'kok og far' på Instagram.