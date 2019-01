Den altid smilende og veloplagte tv-kok Jamie Oliver har de seneste år gennemgået en kæmpe krise. Kokkens restaurantkæder har været ekstremt hårdt ramt økonomisk. Det har både kostet penge og søvn.

»Det var helt klart den værste periode i mit liv,« siger Jamie Oliver.

Han taler ud i et længere interview, som gengives af News.com.

Baggrunden er et par år, hvor svigtende økonomi har tvunget ham til at lukke steak-kæden Barbecoa, Union Jack-restauranterne samt bladet JamieMagazine, som havde kørt i ti år.

Jamie Oliver og hans hustru 'Jools'. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Jamie Oliver nåede dog at redde 25 af 37 'Jamies Italian'-restauranter i sidste sekund ved at skyde godt 200 millioner kroner ind i foretagendet.

»Jeg tror, jeg generelt er kendt for at være meget optimistisk, sprudlende og en person, som ser glasset halvt fyldt. Men en dag følte jeg mig bare bedrøvet. Og sådan havde jeg det lidt for længe,« siger Jamie Oliver, og uddyber;

»Det var ikke en depression, men jeg var idiotisk. Jeg sov ikke nok.«

Han beskriver, hvordan han ofte lå i sengen til ud på natten og stirrede på sin smartphone.

Jamie Oliver er kendt som en dybt entusiatisk og sprudlende tv-kok. De seneste år har dog været hårde. Foto: PAUL MILLER

»Jeg kom hjem og så min kone, Jools, lave middag. Så faldt hun i søvn, for hun er en mor. Men jeg var stadigvæk på. Telefonen kørte derudaf. Jeg gik i seng klokken et om natten og stod op klokken fire eller fem hver dag. Det blev jeg indhentet af til sidst.«

Så Jamie Oliver begyndte at studere søvn og fandt ud af, hvor vigtigt det er for at bevare et godt helbred.

Nu har han indført en stram rutine.

Han går i seng klokken 22 hver aften med en maske for øjnene, så alt er totalt mørkelagt.

»Jeg er som en baby. Jeg er nødt til at sætte alarmen for at fortælle, at jeg skal i seng. Jeg er 43 år gammel, og jeg er nødt til at smide mig selv i seng,« siger han, og uddyber:

»Men jeg har fået ændret mine vaner, og forskellen er helt fantastisk.«

Og Jamie Oliver er da langt fra død og begravet som forretningsmand endnu.

Han lancerer fortsat det ene nye initiativ efter det andet og har senest udgivet en række slankeopskrifter i starten af januar.

På trods af konkurser i hans restaurantkæder tjener Jamie Oliver fortsat solidt på salg af kogebøger og diverse andre forretninger. Foto: Joerg Carstensen

Han har også ført kampagner i Storbritannien, Australien og USA, som handler om at få skolebørn til at spise sundere.

Et initiativ, som ikke altid har gjort ham populær.

Han er både blevet beskyldt for at mobbe tykke mennesker – fordi hans programmer handler om at tackle fedme blandt børn – ligesom han er blevet kritiseret for at være imod fattige, der ofte ikke har råd til andet end den usunde kost, han kritiserer.

Jamie Oliver tager det ikke så tungt.

»Jeg får masser af kritik, men det rører mig ikke, for jeg tænker bare: ’du er simpelthen ikke særlig klog’. Det er folk på sociale medier, som befinder sig i deres egen lille verden,« siger han.

Jamie Oliver bliver også hængt ud for at være dobbeltmoralsk, fordi han fører kampagne for at spise sundere og samtidig udgiver opskrifter med sukker i.

»Hvis man forsøger at gøre noget godt for børn, så kan man altså ikke sige: ’du lavede en fødselsdagskage, så du er dobbeltmoralsk’. Der er glæde i al mad,« siger Jamie Oliver, og fastslår:

»I sidste ende ville et liv uden kage være fucking miserabelt.«