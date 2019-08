2019 har hidtil været et hårdt år for Jamie Oliver, der har lukket samtlige af sine restauranter pånær tre og i samme ombæring fyret 1000 ansatte.

Men Jamie Oliver er tydeligvis en mand, der rejser sig.

Han er nemlig allerede i færd med at søge mod nye græsgange - dog indenfor det samme felt: Nu er hans plan, at han inden 2030 vil have halveret antallet af overvægtige børn i England.

Det skriver Daily Mail.

Han håber, at hans kamp mod overvægt hos børn vil være noget, han vil blive husket for.

I en officiel udtalelse fra Jamie Oliver og hans firma, lyder det, at kokken, der i mange år har haft sine egne tv-programmer, er mere end klar på at gå i gang med sit nye projekt.

»Dette år har været udfordrende, men modstanden har inspireret mig og mit hold, og jeg kunne ikke være mere spændt på, hvad der skal ske.«

Derudover lyder det fra virksomheden, at projektet får afgørende betydning for virksomhedens plan om at være blandt de ledende indenfor socialt arbejde.

Målet om at få nedbragt antallet af overvægtige børn betydeligt skal opnås gennem en blanding af kampagner, tv-programmer, bøger, produkter og samarbejder med andre firmaer, lyder det.

Derudover har Jamie Oliver tidligere udtalt, at han vil lægge massivt pres på den britiske regering for at skabe større fokus på netop børns helbred og ernæring.

Jamie Oliver har ellers ikke hidtil været begejstret for regeringen og det Brexit, der i øjeblikket forhandles.

Han har tidligere kritiseret Brexit for netop at være skyld i, at han i maj måtte dreje nøglen om i sine mange restauranter.