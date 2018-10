Den kendte britiske kok og kogebogsforfatter Jamie Oliver har ikke flere penge at putte i sit skrantende restaurantimperium.

Sidste år skød han 13 millioner pund - omkring 110 millioner kroner - af sine egne sparepenge i sin kæde af italienske restauranter, Jamie's Italian, der var på kanten af konkurs, men det er slut nu, siger han i et interview med den britiske avis Mail on Sunday.

»Jeg har ikke flere penge. Jeg prøvede at gøre det rigtige. Jeg har aldrig fået løn fra restauranterne. Jeg har altid geninvesteret det, der er tjent i virksomheden,« siger han.

Tidligere på året afslørede kæden, der åbnede sin første restaurant i 2008, at de ville lukke 12 restauranter og genforhandle huslejeforpligtelserne på 11 yderligere adresser for at søge at nedbringe gælden i virksomheden, der på det tidspunkt havde passeret svimlende 600 millioner kroner.

Der er ikke de penge i pastaen, som der har været, har Jamie Oliver måttet konstatere. Foto: PAUL MILLER

Mere end 600 medarbejdere mistede jobbet, men Jamie Oliver sagde dengang, at han ikke havde andet valg end at forsøge at redde de 1.600 jobs, der er tilbage i restauranterne.

Hullet i kassen kom som et chok for ham, fortalte han tidligere på året til erhvervsavisen Financial Times.

»Vi havde ikke forventet det. Det er ikke normalt i nogen virksomheder. Man har kvartalsvise møder. Man har bestyrelsesmøder. Folk, man formoder, der har styr på det, burde have styr på det,« sagde han dengang.

Efter lukningen af de 12 restauranter er planen nu at gøre kæden til en god forretning igen i løbet af de kommende fem år.