Den britiske tv-kok Jamie Oliver tilbød tidligere på året at stå for menuen til Meghan Markle og prins Harrys bryllup.

Det afslører kendiskokken i tv-programmet 'Sunday Brunch'.

»Jeg skrev faktisk til dem og sagde, at hvis de ønskede det, så kunne jeg samle de bedste britiske og amerikanske kokke til at lave maden,« udtalte Jamie Oliver ifølge The Independent.

»Men jeg fik ikke et svar. Det er en sand historie,« afslørede han.

Prins Harry og Meghan Markle blev gift i maj 2018. Foto: POOL

De andre gæster i programmet spurgte derfor, om det ikke kunne være på grund af den pris, han ville tage for det. Men her kom kokkens svar prompte:

»Nej, jeg ville have gjort det gratis!«

Det storslåede bryllup med Prins Harry og hertuginde Meghan fandt sted den 19. maj på Windsor Castle. Her var det kokken Clare Smyth, der fik æren af at kreere bryllupsmenuen - og altså ikke Jamie Oliver.

37-årige Meghan, hertuginde af Sussex, venter i øjeblikket sit første barn sammen med prins Harry. Det royale par skal være forældre i foråret 2019.