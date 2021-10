Hollywood-stjernen Jamie Lee Curtis kunne i juli afsløre, at hendes søn Thomas nu var hendes datter Ruby.

I forbindelse med et større interview med People er mor og datter nu stillet op til fotografering. Dermed får verden for første gang Ruby at se.

Selvom Jamie Lee Curtis støtter sin datter til fulde, lægger hun ikke skjul på, at den store forandring bestemt er noget, der kræver tilvænning.

»Det er som at lære et nyt sprog. Jeg er ikke en, der lader som om, jeg ved noget om det. Jeg kommer til at lave fejl, men jeg vil prøve at undgå at begå store fejl,« fortæller skuespillerinden til det amerikanske medie.

»Man bliver lidt mere opmærksom på, hvad man siger, og hvordan man siger det. «

Da Ruby satte sig for at fortælle sine forældre om sin kommende transformation, var der da også nerver på. Men hun var ikke bekymret, for forældrene havde altid accepteret hende, som hun er.

Alligevel kunne hun ikke få sig selv til at sige det.

»Det var skræmmende – bare det at fortælle dem noget om mig, de ikke vidste,« siger Ruby selv.

I stedet sendte hun sin mor en sms.

»Jeg ringede til hende med det samme. Det er overflødigt at sige, at der var tårer involveret,« fortæller Jamie Lee Curtis.