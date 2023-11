Det er ikke tilfældigt, at flere amerikanske kendte netop nu bliver anklaget for at have forulempet kvinder seksuelt.

Alene i denne uge er der ved en ret i New York blevet indgivet mindst tre søgsmål mod prominente amerikanske kendisser:

En tidligere studerende anklager rapper og musikproducer P. Diddy for at have bedøvet og begået seksuelt overgreb mod hende i 1991.

En tidligere model anklager Guns'N'Roses-forsanger, Axl Rose, for et voldeligt seksuelt overgreb begået for 30 år siden.

En unavngiven kvinde anklager skuespiller Jamie Foxx for i 2015 at have befamlet hende mod hendes vilje.

Fælles for alle sagerne – ud over at de anklagede benægter, at de har fundet sted – er, at de ligger flere år tilbage.

Sagerne er bragt for retten i forbindelse med en særlov, der blev indført i New York i maj 2022 og gør det muligt at anlægge civile søgsmål i sager om seksuelle overgreb, der ellers ville være anset som forældede.

Frem til 2019 har forældelsesfristen for sager om sexovergreb været på tre år. Det blev i 2019 ændret til 20 år, men da det ikke gjaldt med tilbagevirkende kraft, valgte man i en midlertidig periode at åbne for, at sager, der før ville være forældet, kan tages op.

Særloven udløber i dag, fredag den 24., hvilket gennem den seneste uge tilsyneladende har fået flere iøjnefaldende sager til at pible frem.

Særloven er gennem årets løb også gået ud over Donald Trump og Bill Cosby.

Siden særloven blev indført, har den ført til mere end 2500 retssager. En stor del af dem er målrettet institutioner såsom hospitaler. Størstedelen er indgivet mod staten New York og de lokale amter og indeholder beskyldninger om overgreb i fængsler.

Sagen mod P. Diddy er sag nummer to, som en kvinde indgiver mod rappere inden for en uge. Den første var én af de mere opsigtsvækkende i rækken af søgsmål mod kendte. Det var rapperens ekskæreste, R&B-sangerinden Cassie, der anklagede ham for årelangt misbrug, vold og voldtægt.

Parterne indgik efterfølgende et forlig.

Fredag udtalte en repræsentant for Jamie Foxx, at han afviser anklagerne mod ham. Det samme har en repræsentant for Axl Rose gjort.