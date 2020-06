Skuespiller James Van Der Beek skriver på Instagram, at han og konen, Kimberley Brook, har mistet endnu et barn til en ufrivillig abort inden for et år.

Den 43-årige 'Dawson Creek'-stjerne fortæller om den store sorg, som han går igennem nu.

'Efter at have gennemlevet en meget offentlig, ufrivillig abort sidste november, var vi ovenud lykkelige, da vi fandt ud af, at vi var gravide. Denne gang holdt vi nyheden for os selv. Men sidste weekend, endnu engang, 17 uger inde (i graviditeten, red.) ... havde den sjæl, som vi så frem til at sige hej til, en livslektie til vores familie, som ikke inkluderer at komme ud til os i en levende, fysisk krop,' lyder det blandt andet i hans opslag.

Han fortæller desuden, at hans kone blev kørt til hospitalet i al hast.

Vis dette opslag på Instagram After suffering a brutal, very public miscarriage last November, we were overjoyed to learn we were pregnant. This time, we kept the news to ourselves. But last weekend, once again, 17 weeks in... the soul we’d been excited to welcome into the world had lessons for our family that did not include joining us in a living physical body. • We rushed @vanderkimberly to the hospital by ambulance for another harrowing night of blood transfusions. And as I stood by, grateful for the good people who navigated the maze of regulations to save her life - but helpless to do much for the woman I loved other than massage her feet and try to keep her warm (with my #DWTS robe, ironically) - something kept running through my head, again and again, which I now feel compelled to share: We’ve got to take better care of each other. • The world is in pain right now. There’s denial, shock, numbness, anger - all the old patterns we cling to when deep trauma is unearthed. And there are no words to ease that pain... to make the process hurt less or to solve it quickly. But the way out of it? Starts with an open, broken-hearted contemplation of this question: How can we take better care of each other? • And to all the families who have gone through this... you are not alone. Et opslag delt af James Van Der Beek (@vanderjames) den 20. Jun, 2020 kl. 11.23 PDT

'Og som jeg stod der, taknemmelig for alle de mennesker, som navigerede i de labyrinter af regulativer for at redde hendes liv, men hjælpeløs i forhold til at hjælpe den kvinde, jeg elsker, udover at massere hendes fødder og holde hende varm (...) - så var der noget, som blev ved med at køre igennem hovedet på mig igen og igen, som jeg nu føler mig kaldet til at dele: 'Vi bliver nødt til at tage vare på hinanden,' lyder det fra skuespilleren.

Han skriver i sit opslag, at verden er ramt af smerte lige nu, men han siger, at måden, man kan arbejde sig imod en mindre traumatiserende situation, er ved, at alle tager sig bedre af hinanden.

Desuden bruger han sin situation og den traumatiske oplevelse til at række ud til andre familier.

'Til alle de familier, som er gået igennem det her... I er ikke alene'.

Her ses James Van Der Beek med sin kone Kimberley Brook, og deres døtre Olivia og Emilia. Foto: VALERIE MACON Vis mere Her ses James Van Der Beek med sin kone Kimberley Brook, og deres døtre Olivia og Emilia. Foto: VALERIE MACON

Da familien oplevede den sidste ufrivillige abort, var det mens, James Van Der Beek medvirkede i det populære amerikanske danseprogram 'Dancing With the Stars', som svarer til 'Vild med dans'.

Han og konen, Kimberley Brooks, har sammen børnene Olivia på ni år, Joshua på otte år, Annabel på seks år, Emilia på fire år og Gwendolyn på to år, skriver People.