Dawsons Creek-stjernen James Van Der Beek og hans kone gennemgår lige nu alle vordende forældres værste mareridt.

De sørger over tabet af deres baby, der aldrig fik en chance i livet.

Konen, Kimberly Van Der Beek, har nemlig aborteret. Det skriver den 42-årige skuespiller på Instagram, hvor han også deler et billede af sin kone, der ligger i hospitalssengen med parrets ene datter.

'Ødelagt. Fortvivlet. I chok. Sådan føler vi lige nu, efter den sjæl, vi troede, vi skulle byde velkommen i vores familie til apil, har taget en smutvej til hvad end, der er på den anden side.' skriver 42-årige Dawsons Creek-stjerne i opslaget.

Præcis hvor langt James Van Der Beeks 37-årige kone var henne, da hun aborterede, oplyser han ikke i opslaget. Barnet var dog sat til at komme til verden i april.

'Vi har været igennem dette før, men aldrig så sent i graviditeten og aldrig i følgeskab med sådan en skræmmende og rædselsvækkende trussel mod Kimberly og hendes velvære,' skriver den 42-årige skuespiller

Dermed afslører han også, at det ikke er første gang, parret mister et barn. Faktisk har de gennemgået det smertefulde mareridt hele fire gange.

I denne hårde tid, har Kimberly og James Van Der Beek heldigvis noget, der kan distrahere dem fra sorgen.

Parret har nemlig hele fem sunde og raske børn - Olivia på 9 år, Joshua på 7 år, Annabel Leah på 5 år, Emilia på 3 år og Gwendolyn på 17 måneder.

Derudover er James Van Der Beek lige nu med i den amerikanske udgave af 'Vild med dans' - 'Dancing with the stars', hvor han i seneste program fortalte parrets tab på kamera.

»Hvorfor ting som dette sker, er jo aldrig til at vide. Det er også, hvad jeg siger til mine børn. Alt vi ved er, at det bringer os tættere sammen, åbner vores hjerter og gør os mere taknemmelig for det, vi har,« siger James Van Der Beek og tilføjer:

»Det gør os mere menneskelige.«