Efter 22. sæsoner som kapelmester på Cirkusrevyen er det slut for James Price, der ikke får lov at være en del af holdet til næste år.

Og det er ikke med hans egen gode vilje, bekræfter den 62-årige pianist nu over for Billed-Bladet.

»Det var ikke mit valg, men revyens valg, at de skulle prøve noget nyt,« fortæller han til mediet.

Den kendte tv-kok og komponist har siddet bag klaveret i Cirkusteltet på Bakken siden 1995, men tog en pause på fem år, inden han igen indtog klaverbænken og ikke har forladt den siden. Han har desuden leveret flere revytekster gennem årene.

James Price er derfor en af de sidste garvede kræfter, efter at Ulf Pilgaard forlod revyen efter seneste sæson, mens Lisbet Dahl uheldigvis måtte forlade den en uge inden årets udgave.

Og det er netop på grund af de to Cirkusrevyen-ikoners afgang, at der ikke bliver plads til ham næste år.

»I det vi med Lisbets afsked skulle finde en ny instruktør, var det naturligt at ryste posen på den kreative side. Vi glæder os derfor til også at byde en ny scenograf og kapelmester velkommen,« har Cirkusrevyens direktør, Torben 'Træsko' Pedersen tidligere udtalt til Billed-Bladet.

Den mangeårige instruktør og medvirkende Lisbet Dahl måtte i år trække sig fra revyen, da hun fortsat døjede med senfølger efter covid-19.

Årest Cirkusrevyen blev den sidate for James Price. Vis mere Årest Cirkusrevyen blev den sidate for James Price.

I stedet måtte Joy-Maria Frederiksen springe til som instruktør – og den rolle fortsætter hun i næste år.

Den nye kapelmester bliver pianist Joakim Pedersen, der har erfaring fra et hav af musical tv-shows.

»Det er med stor ydmyghed, jeg går til opgaven, og jeg glæder mig meget til at gå i fodsporene af de store legender, der har været en del af Cirkusrevyen gennem årene,« udtaler han i en pressemeddelelse.

»Jeg har stor respekt for de traditioner, der er i revyen, og jeg håber, jeg kan være med til at forny genren, uden at forandre den.«

Foruden en ny instruktør og kapelmester har Cirkusrevyen annonceret, at skuespillerne Bodil Jørgensen og Mads Knarreborg får debut, når revyen spiller igen til maj næste år.