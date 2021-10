Skuespilleren James Michael Tyler er død i en alder af 59 år. Han sov stille ind søndag morgen, amerikansk tid, i sit hjem i Los Angeles.

Det bekræfter en talsmand for familien over for TMZ.

Han stod tidligere i år frem på amerikansk tv og afslørede, at han havde fremskreden prostatakræft.

»Jeg blev diagnosticeret med fremskreden prostatakræft, og det har spredt sig til mine knogler. Jeg har haft diagnosen i tre år. Det er nu på stadie fire. Den sidste. Så kræften ender med at tage mig,« sagde han i programmet 'Today'.

James Michael Tyler. (Foto: Scanpix) Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock Vis mere James Michael Tyler. (Foto: Scanpix) Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock

Tyler var verdensberømt for sin rolle som Gunther i den populære sitcom 'Friends'. Han medvirkede i 150 afsnit af succes-serien, hvor det fra hans position bag bardisken på cafeen 'Central Perk' aldrig lykkedes ham at score sin store kærlighed, Rachel.

I virkelighedens verden var han gift med Jennifer Carno, som sammen med hans familie har sendt en pressemeddelelse ud i forbindelse med hans bortgang.

»Verden kendte ham som Gunther, men Michaels nære kendte ham som skuespiller, musiker, talsmand for at udbrede kendskabet til kræft, og kærlig ægtemand,« skriver de.

»Michael elskede koncerter, at heppe på sine Clemson Tigers, og endte ofte på sjove og spontane eventyr. Hvis du mødte ham bare én gang, havde du en ven for livet,« slutter pressemeddelelsen.