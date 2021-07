2.235.000 dollar. Omtrent 14 millioner danske kroner.

Det er, hvad James Franco og hans partner tilbyder at punge ud for at lukke en sag om påståede seksuelle krænkelser begået på deres fælles skuespillerskole.

Det skriver Variety, som har fået adgang til dokumenterne i det foreslåede forlig.

Modparten består af to kvinder, Sarah Tither-Kaplan og Toni Gaal, som i 2019 gik til retten Los Angeles County Superior Court med påstande om, at de som studerende på James Francos skuespillerskole blandt andet blev instrueret i at udføre seksuelt eksplicitte scener for rullende kameraer.

I søgsmålet lyder det, at James Francos og hans partnere udøvede »upassende og seksuelt ladet adfærd over for de kvindelige studerende ved at seksualisere deres magt som undervisere og arbejdsgivere ved at lokke med roller i fremtidige projekter«.

Retsdokumenterne beskriver desuden, hvordan kvinderne føler sig udsat for svindel.

Og hvordan de studerende, der var villige til at smide tøjet foran James Franco og hans venner, blev behandlet anderledes – bedre – end andre studerende.

James Franco har fra start afvist anklagerne gennem sine advokater. Kaldt dem »falske og æreskrænkende«.

»Et juridisk ubegrundet søgsmål anlagt udelukkende med det åbenløse formål at få så meget opmærksomhed som muligt.«

Ikke desto mindre tilbyder han nu kvinderne et beløb for at lukke sagen ned.

Således beskrives det i retsdokumenterne, at kvinderne ved at indgå forliget også afskriver sig retten til at gå videre med sagen.

Derudover skal der udsendes en fælles udtalelse fra alle parterne, hvori det lyder, at James Franco og hans partner fortsat nægter alle anklager om seksuelle krænkelser.

James Franco. Foto: VALERIE MACON Vis mere James Franco. Foto: VALERIE MACON

Den fulde udtalelse lyder:

»Parterne og deres advokater er glade for at have løst dele af denne tvist og afventende retssag. Mens sagsøgte fortsat benægter søgsmålets påstande, anerkender man, at sagsøgerne har rejst vigtige spørgsmål, og at alle parter er overbeviste om, at det er vigtigt i denne tid at skabe fokus på behandlingen af kvinder i Hollywood.«

»Alle er enige om behovet for at sikre, at ingen i underholdningsindustrien – uanset køn, race, religion, handicap, etnicitet, kønsidentitet eller seksualitet – oplever diskrimination, chikane eller fordomme af nogen art.«

Før forliget kan blive en realitet, skal det godkendes af en dommer. Sker det, vil lige under en million dollar gå til de to kvinder. Resten vil blive brugt til lignende søgsmål fra tidligere studerende.

Kommer der til at være penge tilovers, vil de gå til National Women’s Center.

Skuespillerskolen, som dannede rammerne for de påståede krænkelser, lukkede i 2017.

Året efter vandt James Franco en Golden Globe-statuette for sin præstation i 'The Disaster Artist', men efter anklagerne mod ham kom frem, har der været stille. I hvert fald fra hans side.

Flere kvinder er nemlig de seneste år stået frem med lignende beskyldninger om seksuelle krænkelser.

Selvom den 43-årige skuespiller benægter alt, har beskyldningerne blandt andet betydet, at hans mangeårige makker Seth Rogen har taget afstand til ham.