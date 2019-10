Med tasken fulde af drømme og håb ankom to kvinder til James Francos filmskole i 2014. De ville være skuespillere.

Uddannelsen blev dog ikke helt som forventet. Kvinderne hævder nemlig nu, at James Franco har udnyttet dem seksuelt, mens de gik på Hollywood-skuespillerens nu lukkede filmskole, Studio 4.

Det fremgår af et anklageskrift, som så offentlighedens lys torsdag, skriver New York Times.

Anklageskriftet indeholder efter sigende flere punkter om krænkende opførsel, som Franco og skuespillerholdet skulle have forvoldt de to kvinder, Sarah Tither-Kaplan og Toni Gaal.

Anklagerne har ikke noget på sig, fastslår Franco. Foto: MARIO ANZUONI

Først og fremmest påpeger kvinderne, at de måtte gennemgå seksuelle optagelsesprøver og indspilninger, hvorefter de blev lovet prominente filmroller - som dog aldrig blev til noget.

Derudover anklages James Franco for at have udvist upassende opførsel mod kvindelige studerende ved at udnytte sin magt som lærer, hvilket, ifølge kvinderne, foregik i et seksuelt ladet miljø i undervisningslokalerne.

Og anklagerne stopper dog ikke her.

Kvinderne påstår også, at Franco krævede, at kvinderne skulle indspille sexscener og sende dem til ham som et led i optagelsesprocessen for at komme ind på filmskolen.

Over for The Guardian afviser James Franco anklagerne, som han kalder for 'ikke korrekte'.

Filmskolen lukkede tilbage i 2017, og Sarah Tither-Kaplan har i et tidligere interview forklaret, at hun ikke har været i kontakt med James Franco siden da.

Det er ikke første gang, James Franco er havnet i en lignende sag. Tilbage i 2018 anklagede fem kvinder ham for 'upassende og seksuel opførsel'. Fire af kvinderne gik på skuespillerens filmskole.

James Franco har været skuespiller siden 1997. I 2011 blev han nomineret til en Oscar og Golden Globe for sin rolle som Aaron Ralston i '127 Hours'.