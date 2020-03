James Franco har været centrum for en sag om sexchikane, og nu er der kommet nyt frem.

Det er det amerikanske magasin People, som har fået fat i nogle dokumenter, der viser, at Franco mener, at de seneste anklager imod ham er forkerte.

»Mens de slibrige anklager har været godt tabloidt foder, så er de samtidig både falske og inflammatoriske, ikke juridisk holdbare og frembragt forkert i form af et samlet søgsmål med det formål at skabe så meget opmærksomhed som muligt,« lyder det i et officielt modsvar til beskyldningerne.

Anklagerne, som kom frem i et søgsmål i oktober 2019, er startet af de to kvinder, Sarah Tither-Kaplan og Toni Gaal, som begge har været skuespillerelever hos Franco.

I 2017 blev James Francos skuespillerskole lukket. Omkring et år senere står flere kvinder frem med anklager.

Tither-Kaplan og Gaal er nemlig ikke de eneste, der anklager James Franco for at have opført sig uanstændigt.

En, der også har rettet kritik mod James Franco, er Violet Paley, der i en periode havde et seksuelt forhold til James Franco.

Hun har anklaget Franco for midt i en samtale at have hevet sin penis frem og tvinge hende til at udføre oral-sex på ham. Da var hun 23 år gammel.

Sarah Tither-Kaplan var desuden en af fem kvinder, som stod frem i L.A. Times og fortalte, at James Franco opfører sig upassende.

I nøgenscener med flere kvindelige skuespillerinder skulle han have fjernet noget plastik brugt til at skærme kvindernes kønsdele i de nøgne scener, og så skulle han have ladet som om, han udførte oral-sex på dem.

Den 41-årige skuespiller kom også i vanskeligheder, da han via Instagram skrev til en ung pige og bad om navnet på hendes hotel.

Selvom pigen indrømmede, hun kun var 17 år gammel, fulgte Franco alligevel op med sit spørgsmål. James Franco indrømmede episoden med den unge pige, men har benægtet alle andre anklager imod ham.