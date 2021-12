Det er mere end to år siden, at elever på James Francos skuespillerskole Studio 4 anklagede ham for at udnytte sin position som lærer til seksuel udnyttelse.

Og nu indrømmer skuespilleren, at han gik i seng med elever. Det sker i et interview i radioprogrammet SiriusXM's Jess Cagle.

»Hør her, jeg indrømmer, at jeg gik i seng med elever, men jeg gik ikke i seng med nogle i den klasse,« siger han.

Den klasse, han taler om, var det hold, som han underviste i sexscener.

Han fortæller, at han troede, det var i orden, fordi der var samtykke, og han afviser, at han skulle have startet skolen for at få adgang til eleverne.

»Det var ikke derfor, jeg startede skolen, og det var ikke mig, der bestemte, hvilke personer der var i hvilke klasser. Så det var ikke en udspekuleret plan fra min side. Men ja, der var situationer, hvor jeg var involveret i en samtykkebaseret relation med en studerende, og det skulle jeg ikke have været.«

Den 43-årige skuespiller fortæller, at han indså, at det ikke var i orden, efter han havde haft samtaler med andre lærere om de seksuelle forhold.

To elever, der heller ikke syntes, at det var i orden, var Sarah Tither-Kaplan og Toni Gaal, som begge valgte at sagsøge James Franco.

»Med upassende og seksuelt ladet adfærd over for kvindelige studerende skabte Franco et miljø med chikane og seksuel udnyttelse,« lød det blandt andet i søgsmålet.

James Franco afviste, gennem sin advokat, at der skulle være sket noget af den slags på skolen.

Alligevel indgik parterne ifølge Variety forlig i år, og James Franco betalte dem 15 millioner kroner.

Filmskolen Studio 14 lukkede i 2017.

James Franco indrømmede også i interviewet, at han har kæmpet med sexafhængighed.