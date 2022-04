»Det er den hårdeste beslutning, jeg nogensinde har måttet tage. Jeg har aldrig taget dette job for givet. Nogensinde. Ikke en eneste gang.«

Sådan fortæller James Corden fra sin vante plads i 'Late Late Show'.

I mere end syv har han ageret vært på showet, men snart er det slut. Han har nemlig valgt kun at forlænge sin kontrakt et år frem. Det afslørede han i torsdagens program.

»Da jeg startede denne rejse, skulle det altid være netop det. Det skulle være en rejse, et eventyr. Jeg har aldrig set det som min endedestination. (...) Jeg tror virkelig, at om et år fra nu vil det være et godt tidspunkt at komme videre og se, hvad der ellers kan være derude,« forklarer James Corden.

Det var en tydeligt berørt vært, der måtte overbringe den triste nyhed til salens publikum og seerne derhjemme.

»Vi har stadig et år tilbage, og vi er alle fast besluttet på at gøre dette til det bedste år, vi nogensinde har haft med at lave dette show. Vi kommer til at gå ud med et brag,« lød det fra James Corden, der ligeledes forsikrede publikum om, at de sædvanlige 'Late Late'-segmenter vil bestå det kommende år.

»Der kommer til at være 'Car Pool Karaoke', sketches og andre overraskelser. Og der vil være tårer. Der vil være så mange tårer.«

James Corden var første gang på skærmen med 'Late Late Show' i 2015 efter at have overtaget værtsrollen for Craig Ferguson.