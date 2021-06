Den populære tv-vært er kommet i modvind.

Og det skyldes et helt specielt indslag i sit talkshow 'The Late Late Show with James Corden'. Det skriver TMZ.

I 'Spill Your Guts' præsenterer værten sine kendisgæster for en række madvarer, han tit beskriver som 'forfærdelige' eller 'ulækre'.

Hvad er problemer så med dette? Jo, det er såmænd, at de udvalgte madvarer som regel stammer fra det asiatiske køkken.

Det er i hvert fald, hvad de godt 11.000 personer, der har skrevet under på en online underskriftindsamling for at få værten til at droppe indslaget, mener.

De beskylder James Corden for opmuntring af racisme mod asiater, når han mobber maden.

Det er dog ikke ikke nok for James Corden at fjerne indslaget fra sit program, for folkene bag underskriftindsamlingen kræver også en undskyldning fra den 42-årige vært. I programmets sendetid.

I indslaget skal gæsterne svare på et spørgsmål, og hvis de ikke svarer, eller ikke svar tilfredsstillende, skal de spise maden foran dem.

Da sangeren Harry Styles og realitystjernen Kendall Jenner besøgte programmet, blev de budt et bord med torskesæd, vandmand, vandskorpion, 1000 år gammel æggesnaps, koblod og grisetunge-budding, laksesmoothie og tyrepenis.

TMZ har forsøgt at høre James Corden, hvordan han forholder sig til kritikken, men indtil videre er der ikke kommet svar tilbage.